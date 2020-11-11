Поліція Харкова закрила справу про зникнення Кернеса (оновлено)
Поліція Харкова закрила справу про зникнення Кернеса (оновлено)
Украина Зеленского в эпоху Джо Байдена
Украина Зеленского в эпоху Джо Байдена
Оприлюднено повний текст мирної угоди Азербайджану, Вірменії та РФ
Оприлюднено повний текст мирної угоди Азербайджану, Вірменії та РФ
Фукс оприлюднив перше фото Кернеса з клініки Шаріте
Фукс оприлюднив перше фото Кернеса з клініки Шаріте
Карабах: российские миротворцы и бесконечная война
Карабах: российские миротворцы и бесконечная война
Валентин Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський
Валентин Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський
Померла теща Порошенка, яка хворіла на COVID-19
Померла теща Порошенка, яка хворіла на COVID-19
Кабмін відмовляється від адаптивного карантину та посилює обмеження на вихідних
Кабмін відмовляється від адаптивного карантину та посилює обмеження на вихідних
Владимир Шаповал: «Судьи Конституционного суда убедились, что власть слаба»
Владимир Шаповал: «Судьи Конституционного суда убедились, что власть слаба»
ГоловнаПолітика

Голова МінТОТ Резніков захворів на ковід і пішов на самоізоляцію

Віце-прем'єр повідомив, що почувається добре.

Голова МінТОТ Резніков захворів на ковід і пішов на самоізоляцію
Фото: Макс Левин

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков отримав позитивний результат ПЛР-тесту на коронавірус і знаходиться на самоізоляції.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"З вечора понеділка перебуваю на самоізоляції. Сьогодні отримав результати ПЛР-тесту. Позитивний. Я і без ПЛР людина оптимістично-позитивна, але тест підтвердив це напевно. Почуваюсь нормально. Запахи, смаки - все ок. Зрадів, відчувши аромат смаженої цибульки. Температура трошки вище норми. А легка ломота в тілі - як після занять спортом. І, наче, приємно, але от причини не радують. Голос - конкуренція Висоцькому. Такий, з приємною хрипотою. Але не співаю, бо дружина не витримає", - написав Резніков.

Нагадаємо, раніше також ставло відомо, що ковід підтвердили у спікера парламенту Дмитра Разумкова.

У понеділок президент Зеленський і голова його офісу Андрій Єрмак отримали позитивні тести на COVID-19. Вони пішли на самоізоляцію. Улітку Зеленський казав, що хотів заразитися коронавірусом, щоб показати людям, "що це не страшно".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також