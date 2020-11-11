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Мер Уханя: "Зараз у нашому місті безпечно, поширення ковіду - під контролем"

Чжоу Сяньван повідомив, що місту вдалося подолати кризу, і зараз щодня фіксується лише по кілька випадків зараження.

Мер Уханя: "Зараз у нашому місті безпечно, поширення ковіду - під контролем"
Фото: EPA/UPG

У китайському місті Ухань, звідки почалася пандемія коронавірусу, зараз цілком безпечно, а поширення COVID-19 знаходиться під контролем влади КНР.

Про це заявив мер міста Чжоу Сяньван під час виступу на Третьому Паризькому форумі миру.

"Після карантину, в середині травня, протягом 10 днів близько 9,8 мільйонів чоловік були протестовані. Тоді не було зареєстровано жодного небезпечного випадку... Ми впоралися і зараз можемо сказати з упевненістю, що в Ухані безпечно", - сказав він.

За словами мера, місту вдалося подолати кризу, і зараз щодня фіксується лише по кілька випадків зараження. У той же час він наголосив, що китайським медикам вдалося врятувати життя багатьох людей похилого віку.

"Тотальний карантин тривав 76 днів, це допомогло нам скоротити поширення інфекції. В Ухані кількість тих, хто одужав, складає близько 92.3%, з яких більше ніж 3600 пацієнтів - люди, вік яких перевищує 80 років. І нам також вдалося зберегти життя тим людям, вік яких 100 років і більше. Найстарший - 108-річний пацієнт", - зазначив Сяньван.

Також він повідомив про прогрес китайських вчених у створенні вакцини від коронавирусу. За його словами, зараз препарат проходить третю стадію клінічних випробувань.

Нагадаємо, cпалах коронавірусної інфекції стався наприкінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила COVID-19 пандемією

У жовтні у Китаї зафіксували новий спалах коронавірусу у портовому місті Циндао, який є важливим стратегічним та економічним центром. Після того, як у місті виявили 12 випадків ковіду, міська влада вирішила протестувати на коронавірус усе 9-мільйонне населення.

Також ще одне масове тестування міста було здійснено через спалах хвороби в провінції Сіньцзян.

У вересні на Генасамблеї ООН президент США Дональд Трамп звинуватив Китай у розповсюдженні коронавірусу і закликав притягнути КНР до відповідальності.

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