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BMW на своїх картах позначила Крим російським

Представники автовиробника зазначили, що компанія керується законами тих держав, де продаються автомобілі.

BMW на своїх картах позначила Крим російським
Фото: http://www.meta.kz

У навігаційних системах автомобілів BMW тепер можна відображати Крим як частину Росії попри те, що країни ЄС і США офіційно вважають Крим українським.

Про це повідомила Російська служба Бі-бі-сі.

Представники автовиробника зазначили, що компанія керується законами тих держав, де продаються автомобілі.

"BMW Group проводить постійну роботу з оновлення картографічних даних навігаційних систем, зокрема з урахуванням законодавства країни/регіону, де автомобіль купують або експлуатують. Однак є можливість змінити налаштування, увімкнені за замовчуванням, якщо клієнт забажає експлуатувати автомобіль в іншій юрисдикції", - заявили в компанії.

На картах автомобілів Volkswagen приналежність окупованого Росією півострова може відрізнятися залежно від країни, повідомили в пресслужбі компанії. Однак зазначили, що це не дозволяє робити будь-які висновки про позицію Volkswagen щодо міжнародних та територіальним кордонів.

Росія захопила український півострів у березні 2014-го. Згодом Крим увійшов до складу РФ за результатами так званого референдуму.

Більшість країн світу, в тому числі США, держави Євросоюзу, а також Австралія, Канада і Японія, не визнали підсумки референдуму. Крім Нікарагуа, півострів вважають російським Афганістан, Венесуела, Куба, Сирія, Казахстан і КНДР. Влада Білорусії визнали Крим російським "де-факто".

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