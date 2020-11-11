20 літаків з російськими військовими прибули до Вірменії

У зону нагірно-карабаського конфлікту прибули вже майже 500 із 2 тис. російських миротворців.

20 літаків військово-транспортної авіації Росії Іл-76 прибули до Вірменії. Вони доставили в країну понад 400 військових, бронетранспортери, бронеавтомобілі та засоби зв'язку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Росії.

"20 літаків військово-транспортної авіації Іл-76 з офіцерами командування російських миротворчих сил і військовослужбовцями підрозділів 15-ї миротворчої бригади приземлилися в Республіці Вірменія", - йдеться в повідомленні.

У російському Міноборони уточнили, що в зону нагірно-карабаського конфлікту будуть перекинуті близько 2 тис. військовослужбовців, 90 бронетранспортерів, а також 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Основу контингенту складуть підрозділи 15-ї окремої мотострілецької бригади Центрального військового округу.

Російські наглядові пости будуть розташовуватися уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинского коридору, що з'єднує Вірменію і Карабах. Командування операцією буде перебувати в районі Степанакерта.

Раніше три військово-транспортні літаки вже доставили понад 80 російських військовослужбовців в зону конфлікту.

Нагадаємо, в ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив про підписання заяви з президентами Росії і Азербайджану Володимиром Путіним і Ільхамом Алієвим про припинення війни в Нагірному Карабасі. Угода набирає чинності з 01:00 10 листопада та передбачає передачу під контроль від Вірменії Азербайджану Кельбаджарського, Агдамського, Лачинського районів і територій в Газаському районі.

Домовленості, зокрема, передбачають розміщення російських військових-миротворців уздовж лінії зіткнення протягом п'яти років з автоматичним подовженням на аналогічні терміни. З повним текстом угоди можна ознайомитися тут.

У Вірменії на тлі цієї заяви спалахнули масштабні протести, люди захопили будівлю парламенту та напали на його голову. Вони вимагали сказати, де перебуває прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

10 листопада Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина разом з РФ спостерігатиме за припиненням війни у Карабасі.