Зеленський захворів на коронавірус
Зеленський захворів на коронавірус
В уряді роздратовані рішенням Києва купити 200 автобусів МАЗ
В уряді роздратовані рішенням Києва купити 200 автобусів МАЗ
Украина Зеленского в эпоху Джо Байдена
Украина Зеленского в эпоху Джо Байдена
Джо Байден – 46-й президент США
Джо Байден – 46-й президент США
Україна Балкан
Україна Балкан
Поліція Харкова закрила справу про зникнення Кернеса (оновлено)
Поліція Харкова закрила справу про зникнення Кернеса (оновлено)
Азербайджан випадково збив російський ударний вертоліт Мі-24 над Вірменією (оновлено)
Азербайджан випадково збив російський ударний вертоліт Мі-24 над Вірменією (оновлено)
BioNTech і Pfizer оголосили про 90%-ву ефективність своєї вакцини від ковіду
BioNTech і Pfizer оголосили про 90%-ву ефективність своєї вакцини від ковіду
Україна переходить на другий етап реагування на коронавірус – клініки не проводитимуть планові госпіталізації
Україна переходить на другий етап реагування на коронавірус – клініки не проводитимуть планові госпіталізації
ГоловнаСвіт

Британія висилає двох білоруських дипломатів

Напередодні МЗС Білорусі оголосило персонами нон ґрата двох британських дипломатів.

Британія висилає двох білоруських дипломатів
Фото: EPA/UPG

Великобританія вислала двох білоруських дипломатів у відповідь на дії Білорусі.

Про це заявив міністр закордонних справ Сполученого Королівства Домінік Рааб.

"Сьогодні ми вислали двох білоруських дипломатів у відповідь на необґрунтоване висилання (британських) дипломатів", - написав Рааб на своїй сторінці у Twitter.

Він зазначив, що Великобританія не буде залякана спробами президента Олександра Лукашенка перешкодити їй говорити про фальсифікації на виборах і підле насильство проти білоруського народу.

Напередодні Міністерство закордонних справ Білорусі оголосило персонами нон ґрата двох британських дипломатів. Рішення пояснили "деструктивним характером діяльності британських підданих".

За інформацією держагентства БЕЛТА, йдеться про військового аташе Британії Вайта Бойкота Тіматі і заступника посла Лізу Тумвуд. Обоє дипломатів уже залишили територію Білорусі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також