Британія висилає двох білоруських дипломатів

Великобританія вислала двох білоруських дипломатів у відповідь на дії Білорусі.

Про це заявив міністр закордонних справ Сполученого Королівства Домінік Рааб.

"Сьогодні ми вислали двох білоруських дипломатів у відповідь на необґрунтоване висилання (британських) дипломатів", - написав Рааб на своїй сторінці у Twitter.

Він зазначив, що Великобританія не буде залякана спробами президента Олександра Лукашенка перешкодити їй говорити про фальсифікації на виборах і підле насильство проти білоруського народу.

Напередодні Міністерство закордонних справ Білорусі оголосило персонами нон ґрата двох британських дипломатів. Рішення пояснили "деструктивним характером діяльності британських підданих".

За інформацією держагентства БЕЛТА, йдеться про військового аташе Британії Вайта Бойкота Тіматі і заступника посла Лізу Тумвуд. Обоє дипломатів уже залишили територію Білорусі.