​Президент Вірменії заявив, що дізнався про умови припинення війни в Нагірному Карабасі зі ЗМІ

Президент Вірменії Армен Саркісян заявив, що дізнався з преси про те, що була підписана угода про припинення війни в Нагірному Карабасі, і тому невідкладно ініціює політичні консультації.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"З преси я дізнався також про умови припинення війни. Щодо цього документа зі мною, як з президентом Республіки, будь-яких нарад або обговорень, на жаль, не було, ні в яких переговорах я не брав участі. Врегулювання карабаського конфлікту - питання загальнонаціонального значення і важливості. Будь-який крок, що стосується життєвих інтересів безпеки та прав Вірменії, Арцаху [Нагірного Карабаху], всього вірменського народу, дія, прийняття будь-якого рішення, тим більше, підписання якого-небудь документа, має бути предметом всебічних консультацій і обговорень", - наголосив Саркісян.

Президент Вірменії зазначив, що доля вірменського народу може вирішуватися "тільки з огляду на загальнонаціональні інтереси і лише на підставі загальнонаціонального консенсусу".

Він висловив сподівання, що сформувати таку єдність вдасться в десятиденний термін.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, своєю чергою, зазначив, що на прийнятті спільної заяви з Росією та Азербайджаном про припинення вогню і введення в регіон російських миротворців наполягали військові. Про це він заявив у відеозверненні, передає "Інтерфакс-Азербайджан"

"Я прийняв рішення після того, коли армія тривалий час заявляла про необхідність такого кроку. Армія говорила, що треба зупинитися. Є певні проблеми, для вирішення яких або не видно перспектив, або ресурси для їх вирішення вичерпані, і маємо проблеми", - сказав Пашинян у прямому ефірі.

При цьому він наголосив, що зміст заяви не вигідний для вірменської сторони. "Але в іншому разі, якби угода не була підписана, це негативно вплинуло б на нашу боєздатність", - пояснив прем'єр Вірменії.

"Ми опинилися в ситуації, коли альтернативи підписанню угоди не існувало", - додав Пашинян.

Нагадаємо, сьогодні вночі Пашинян заявив про підписання заяви з президентами Росії та Азербайджану про припинення війни в Нагірному Карабасі. Угода набуває чинності з 01:00 10 листопада та передбачає передачу під контроль від Вірменії Азербайджану Кельбаджарського, Агдамського, Лачинського районів і територій у Газаському районі.

Пізніше було опубліковано повний текст документа. Домовленості, зокрема, передбачають розміщення російських військових-миротворців уздовж лінії зіткнення протягом п'яти років з автоматичним подовженням на аналогічні терміни.

У Вірменії на тлі цієї заяви спалахнули масштабні протести, люди захопили будівлю парламенту та напали на його голову. Вони вимагали сказати, де перебуває прем'єр Пашинян.

Сьогодні вранці Російська Федерація відправила миротворчий контингент у Нагірний Карабах. 1900 військових вилетіли з аеродрому в місті Ульяновськ.

Бойові дії в Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу 27 вересня. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових і мирних жителів.