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Перша білоруська АЕС призупинила роботу через технічні неполадки

Три дні тому атомну електростанцію урочисто відкрив Олександр Лукашенко.

Перша білоруська АЕС призупинила роботу через технічні неполадки
Фото: TUT.BY

Виробництво електроенергії на Білоруській атомній станції тимчасово призупинено через неполадки в роботі.

Про це інформує російський Интерфакс.

"Виробництва електроенергії на БілАЕС на цей момент немає. Напередодні Міненерго повідомило, що (для відновлення вироблення електроенергії - ред.) потрібна заміна певного обладнання", - сказав представник інфоцентру.

Він не зміг назвати передбачувані терміни відновлення роботи АЕС, зазначивши, що тривають пуско-налагоджувальні роботи.

Увечері 9 листопада міністерство енергетики Білорусії повідомило, що на БілАЕС "виявлена необхідність заміни окремого електротехнічного вимірювального обладнання", але причини не вказало.

Тим часом білоруські ЗМІ повідомляли, що вдень 8 листопада турбіна першого енергоблоку станції була зупинена через вихід з ладу трансформаторів напруги на одному з агрегатів. Вони нагадували, що аналогічний випадок стався на Ленінградській АЕС і не є серйозним. Однак усунення наслідків займе багато часу, протягом якого електроенергія вироблятися не буде.

Агентство BNS з посиланням на литовського оператора системи електропередачі Litgrid повідомило, що з полудня 8 листопада Білоруська АЕС припинила виробляти електроенергію.

Перший енергоблок Білоруської атомної електростанції вийшов на потужність 400 МВт 7 листопада. Церемонія відкриття станції пройшла за участю Олександра Лукашенка, який назвав запуск АЕС історичною подією в житті республіки.

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