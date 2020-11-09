У Білорусі в неділю затримали понад тисячу мітингувальників

Серед них журналісти, спортсмени, актори, діячі науки та культури.

У неділю, 8 листопада, в Білорусі на мирних акціях протесту затримали понад тисячу осіб.

За даними правозахисного центру "Вясна", відомо про 1023 затриманих, серед яких журналісти, спортсмени, актори, діячі науки та культури.

Фото: TUT.BY

Протестувальників затримували не тільки в Мінську, а й у Гомелі, Бобруйську, Вітебську та Гродні.

Більшість із них доставили до районних відділків міліції. Декого перевели до слідчих ізоляторів, декого - відпустили.

Учора ЗМІ повідомляли про традиційні недільні перебої з інтернетом, також були закриті кілька станцій метро в Мінську. Очевидці розповідали про постріли та застосування шумових патронів.

Під час протестів 8 листопада також затримали відомих білоруських спортсменів: срібного призера Олімпійських ігор 2008 року у десятиборстві Андрія Кравченка та багаторазового чемпіона Білорусі з кікбоксингу і тайського боксу Івана Ганіна.

Крім того, правозахисний центр "Вясна" написав про затримання переможниці конкурсу Міс Білорусь-2008 і колишнього прессекретаря брестського "Динамо" Ольги Хіжінкової.

Нагадаємо, 7 листопада в Мінську затримали 33 медиків.

У Білорусі майже три місяці тривають масові протести після президентських виборів, переможцем яких ЦВК оголосив Олександра Лукашенка. Акції громадян, які відстоюють свої голоси і переконані в фальсифікації підсумків голосування, розганяються ОМОНом та спецназом.

Під час протестів силовики застосовували до протестувальників тортури. Білоруські правозахисники визнали політв'язнями майже 100 осіб.