У Білорусі в неділю затримали понад тисячу мітингувальників

У неділю, 8 листопада, в Білорусі на мирних акціях протесту затримали понад тисячу осіб.
За даними правозахисного центру "Вясна", відомо про 1023 затриманих, серед яких журналісти, спортсмени, актори, діячі науки та культури.
Протестувальників затримували не тільки в Мінську, а й у Гомелі, Бобруйську, Вітебську та Гродні.
Більшість із них доставили до районних відділків міліції. Декого перевели до слідчих ізоляторів, декого - відпустили.
Учора ЗМІ повідомляли про традиційні недільні перебої з інтернетом, також були закриті кілька станцій метро в Мінську. Очевидці розповідали про постріли та застосування шумових патронів.
Під час протестів 8 листопада також затримали відомих білоруських спортсменів: срібного призера Олімпійських ігор 2008 року у десятиборстві Андрія Кравченка та багаторазового чемпіона Білорусі з кікбоксингу і тайського боксу Івана Ганіна.
Крім того, правозахисний центр "Вясна" написав про затримання переможниці конкурсу Міс Білорусь-2008 і колишнього прессекретаря брестського "Динамо" Ольги Хіжінкової.
Нагадаємо, 7 листопада в Мінську затримали 33 медиків.
У Білорусі майже три місяці тривають масові протести після президентських виборів, переможцем яких ЦВК оголосив Олександра Лукашенка. Акції громадян, які відстоюють свої голоси і переконані в фальсифікації підсумків голосування, розганяються ОМОНом та спецназом.
Під час протестів силовики застосовували до протестувальників тортури. Білоруські правозахисники визнали політв'язнями майже 100 осіб.