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Кількість інфікувань COVID-19 у світі перевищила 50,7 млн, з них понад 10 млн у США

Україна - на 20-му місці.

Кількість інфікувань COVID-19 у світі перевищила 50,7 млн, з них понад 10 млн у США
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 9 листопада у світі кількість виявлених заражень на COVID-19 у світі становить 50 млн 739 тис. 516 випадків.

Про це свідчать дані ресурсу worldometers.

Від пов'язаних з COVID-19 захворювань померли 1 млн 262 тис. 147 осіб, одужали 35 796 183 пацієнти.

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено вже 10 млн 288 тис. 480 випадків зараження коронавірусною інфекцією і 243 тис 768 смертей. Понад 6,4 млн осіб одужало від ковіду.

Друге місце за кількістю заражених займає Індія, де зафіксовано 8 млн 553 тис. 864 хворих COVID-19 при 126 тис. 653 смертельних випадках і понад 7,9 млн одужалих.

Третя позиція в світі за кількістю інфікованих у Бразилії. Тут за час пандемії зареєстровано 5 млн 664 тис. 115 хворих, померли 162 тис. 397 осіб, вилікувалися понад 5,1 млн осіб.

Понад мільйон заражень від початку пандемії зафіксовано також у Франції, Росії, Іспанії, Аргентині та Великобританії.

Україна наразі перебуває на 20-му місці за кількістю інфікувань коронавірусом у світі.

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