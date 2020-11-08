В Україні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені на 60%

У чотирьох областях лікарняні ліжка для COVID-19 заповнені більш ніж на 70%.

Станом на 8 листопада в Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з підозрою чи діагнозом COVID-19 заповнені на 60,5%, а у чотирьох областях - на понад 70%.

Про це повідомив Телеграм-канал “Короновірус у регіонах”.

Найбільш завантажені лікарні у областях: Полтавська область (91,5%), Рівненська область (78,9%), Одеська область (70,6%) і Сумська область (70,5%).

У Києві зайняті 55,7% ліжок.

В Херсонській, Тернопільській, Миколаївській та Кіровоградській областях заповненість лікарняних ліжок становить менше ніж 50%. У Херсонській області зайнято лише 25,3% ліжок.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 9 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей - 315, медпрацівників – 326.

З 9 листопада вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні. До 31 грудня в Україні діє адаптивний карантин.

За даними Міністерства охорони здоров'я, наразі до пом'якшення карантину не готова жодна область.

6 листопада Верховна Рада України посилила відповідальність за відсутність масок протягом карантину в громадських приміщеннях і транспорті. Штраф складатиме від 170 до 255 грн.

Контроль за дотриманням протиепідемічних правил будуть забезпечувати органи Національної поліції, Держпродспоживслужби та місцевого самоврядування.