Дубінський заблокував розгляд законопроєкту Разумкова щодо КС на сьогоднішньому засіданні
Дубінський заблокував розгляд законопроєкту Разумкова щодо КС на сьогоднішньому засіданні
Вибори у США: Байден здобув перемогу у Мічигані та Вісконсині
Вибори у США: Байден здобув перемогу у Мічигані та Вісконсині
Політика Байдена і Трампа щодо України сильно відрізнятиметься, - Стівен Пайфер
Політика Байдена і Трампа щодо України сильно відрізнятиметься, - Стівен Пайфер
Бюджет новой коалиции?
Бюджет новой коалиции?
Михайло Жванецький помер (оновлено)
Михайло Жванецький помер (оновлено)
З 9 листопада вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні (оновлено)
З 9 листопада вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні (оновлено)
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Выборы президента США. Война судов
Выборы президента США. Война судов
​Британський таблоїд повідомив про плани відставки Путіна через хворобу Паркінсона, у Кремлі це заперечують
​Британський таблоїд повідомив про плани відставки Путіна через хворобу Паркінсона, у Кремлі це заперечують
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В поліції підрахували кількість складених протоколів через порушення карантину

У відомстві уточнили, що не мають інформації про кількість штрафів за перебування без маски в публічних місцях.

В поліції підрахували кількість складених протоколів через порушення карантину
Фото: EPA/UPG

З березня складено 43 380 адміністративних протоколів через порушення правил карантину.

Про це повідомив Департамент превентивної діяльності Національної поліції України у відповідь на запит Радіо Свобода.

"Відповідно до наявних автоматизованих обліків Національної поліції в період з 12.03.2020 до 2.11.2020 працівниками поліції було виявлено 43 380 адміністративних правопорушень, відповідальність за які передбачена статтею 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться у відповіді.

У відомстві додали, що не мають інформації про кількість штрафів за перебування без маски в публічних місцях.

Нагадаємо, Верховна Рада України посилила відповідальність за відсутність масок протягом карантину в громадських приміщеннях і транспорті. Після набрання ним чинності перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, - каратиметься штрафом від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 грн).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також