В поліції підрахували кількість складених протоколів через порушення карантину

У відомстві уточнили, що не мають інформації про кількість штрафів за перебування без маски в публічних місцях.

З березня складено 43 380 адміністративних протоколів через порушення правил карантину.

Про це повідомив Департамент превентивної діяльності Національної поліції України у відповідь на запит Радіо Свобода.

"Відповідно до наявних автоматизованих обліків Національної поліції в період з 12.03.2020 до 2.11.2020 працівниками поліції було виявлено 43 380 адміністративних правопорушень, відповідальність за які передбачена статтею 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться у відповіді.

У відомстві додали, що не мають інформації про кількість штрафів за перебування без маски в публічних місцях.

Нагадаємо, Верховна Рада України посилила відповідальність за відсутність масок протягом карантину в громадських приміщеннях і транспорті. Після набрання ним чинності перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, - каратиметься штрафом від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 грн).