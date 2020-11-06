МОЗ скоротило список країн червоної зони

Тепер українцям не рекомендують відвідувати 46 країн.

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон.

Відповідно до даних, оприлюднених на сайті МОЗ, тепер українцям не рекомендують відвідувати 46 країн.

До червоної зони включено держави, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні.

Так, у "червоному" списку 46 країн, серед яких Бельгія, Швейцарія, Чехія, Словенія, Вірменія, Франція, Хорватія, Польща, Словаччина, Іспанія, Італія, Португалія, Велика Британія, Болгарія, Угорщина, Румунія, США, Грузія, Австрія, Литва.

До "зеленого" входять 146 країн, зокрема Німеччина, ОАЕ, Молдова, Греція, Росія, Бразилія, Білорусь, Ізраїль, Казахстан, Туреччина, Єгипет і Естонія.

У попередньому списку МОЗ від 30 жовтня до переліку країн з високим рівнем епідеміологічної небезпеки входила 51 країна.

Як повідомляли, з понеділка, 9 листопада, вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні.