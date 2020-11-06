iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Політика Байдена і Трампа щодо України сильно відрізнятиметься, - Стівен Пайфер
Політика Байдена і Трампа щодо України сильно відрізнятиметься, - Стівен Пайфер
"Динамо" не підтримало починання "Шахтаря" в Лізі чемпіонів і гідно зіграло проти "Барселони" (оновлено)
"Динамо" не підтримало починання "Шахтаря" в Лізі чемпіонів і гідно зіграло проти "Барселони" (оновлено)
Між нардепами Леросом і Юрченком відбулася бійка в Раді
Між нардепами Леросом і Юрченком відбулася бійка в Раді
Бюджет новой коалиции?
Бюджет новой коалиции?
Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах
Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах
Дубінський заблокував розгляд законопроєкту Разумкова щодо КС на сьогоднішньому засіданні
Дубінський заблокував розгляд законопроєкту Разумкова щодо КС на сьогоднішньому засіданні
Выборы президента США. Война судов
Выборы президента США. Война судов
Вибори у США: Байден здобув перемогу у Мічигані та Вісконсині
Вибори у США: Байден здобув перемогу у Мічигані та Вісконсині
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Рада впровадила штрафи за відсутність масок у громадських будівлях та транспорті

Він складає від 170 до 255 грн. 

Рада впровадила штрафи за відсутність масок у громадських будівлях та транспорті
Фото: EPA/UPG

Верховна Рада України посилила відповідальність за відсутність масок протягом карантину в громадських приміщеннях і транспорті. 

За проєкт закону 3891 проголосували 267 нардепів.

До Кодексу України про адміністративні правопорушення внесли норму, що перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, - тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 грн).

Також у Раді реєстрували альтернативний законопроєкт, який, окрім внесення в КУпАП відповідальності за відсутність маски, передбачав збільшений штраф для представників влади - від 1700 до 2550 грн.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня Міністр охорони здоров'я Максим Степанов попросив народних депутатів підтримати урядовий законопроєкт про посилення відповідальності за недотримання протиепідемічних заходів.

Він нагадав, що законопроєкт щодо посилення відповідальності за недотримання всіх протиепідемічних заходів, а саме відсутність масок, уряд подав до Верховної Ради ще у липні.

Проєкт передбачає, що за порушення правил носіння масок українців штрафуватимуть у розмірі від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів, тобто від 170 до 225 гривень.

Контроль за дотриманням протиепідемічних правил будуть забезпечувати органи Національної поліції, Держпродспоживслужби та місцевого самоврядування.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також