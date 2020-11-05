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Приватні лабораторії зробили вже 12 тис. ПЛР-тестів на COVID-19 за державний кошт, - Ляшко

Для громадян такі тестування проводять безкоштовно.

Приватні лабораторії зробили вже 12 тис. ПЛР-тестів на COVID-19 за державний кошт, - Ляшко
Виктор Ляшко
Фото: Макс Требухов

Приватні лабораторії в Україні провели 12 тис. досліджень на COVID-19 методом ПЛР за кошти державного бюджету. Найбільше таких тестувань провели в Харківській області.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 5 листопада.

"Приватні лабораторії, яким уряд дозволив тестувати громадян за бюджетні кошти методом ПЛР, уже здійснили 12 тис. досліджень. Найбільше їх провели в Харківській області", - цитує Ляшка Інтерфакс-Україна.

Заступник міністра наголосив, що для громадян такі тестування проводять безкоштовно.

Крім того, Ляшко повідомив, що МОЗ працює над закупівлею експрес-тестів на антиген.

"Також ми маємо намір розширити тестування за рахунок експрес-тестів. Учора уряд перепрофілював 80 млн грн для закупівлі першої партії експрес-тестів. Їх ми очікуємо вже найближчим часом. Перед цим було виділено 1 млрд грн для подальшої закупівлі експрес-тестів. Уряд також виділив близько 213 млн грн для додаткової комплектації лабораторним обладнанням лабораторій у медустановах", - сказав він.

За даними МОЗ, за минулу добу в Україні проведено 46 856 ПЛР-тестів на ковід. Виявлено 9 850 нових випадків коронавірусної хвороби.

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