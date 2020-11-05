Корона против Трампа: как пандемия ударила по кандидату в президенты США

Борьба за Белый дом определила кардинальное отличие позиций американских избирателей, тем самым подчеркивая решенные и не решенные вопросы, речь идет о том, как Трамп смог справиться с проблемами за свою каденцию или же не смог. И насколько доверяет избиратель Байдену и верит в его способность защитить их интересы в перспективе.

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Первоначально мировые масс-медиа, включая украинские, трубили о бескомпромиссной победе демократа, вместе с тем, как видим сегодня, соперники бегут нога, в ногу сменяя лидерство каждый час. Коронавирус сыграл не в пользу действующего президента, так как Дональд Трамп пытался долго игнорировать проблему. В результате, пандемия фактически обрушила экономику США, увеличился внешний долг и резко упали доходы населения. Последние опросы накануне выборов давали больше шансов Байдену в оценке всей системы здравоохранения , 51% против 43%.

Американские пенсионеры и необразованные белые, которые давали ядро голосов на прошлых выборах заметно сдулись в результате кризиса вызванного КОВИД 2019. Трамп долгое время недооценивал серьезность пандемии, в отличие от него, Байден призывал к боле жестким мерам по сдерживанию инфекции. Опросы показали, что более трех четвертей респондентов крайне взволнованны пандемией и свыше 60% считают действия Трампа неправильными, об этом свидетельствует опрос Рейтер. По их мнению, Джо Байден сможет справиться с проблемой более эффективно.

Что касается экономики, то в этой сфере частично опережает главный республиканец, однако экономического чуда не произошло, ведь только 21 процент американцев в поисках президента который бы решил их экономические проблемы. С другой стороны избиратели трех ключевых штатов - Флориды, Пенсильвании и Северной Каролины обвиняют Трампа в резком замедлении экономики и невозможности противостоять пандемии.

Пенсионная группа, это люди в возрасте старше 55 лет, которые, кстати, были на предыдущих выборах сторонниками Трампа и опережали на 14 пунктов Хилари Клинтон, сейчас они перешли на сторону его соперника и в этом случае причина та же, Ковид.

Как видим мировой коронавирусный кризис задел не только экономики ведущих стран, а в значительной мере повлиял на электоральные предпочтения в самой влиятельной стране планеты. Это может и в дальнейшем изменить глобальные процессы, в каждой отдельной стране включая Украину.