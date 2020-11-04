Стоп культурний карантин: Україна відкривається у гейміфікованому ігровому Всесвіті через шкільні проєкти

Онлайн концерт симфонічного оркестру, віртуальна прогулянка Лувром, діджитал форуми. Так, це нові умови культурного життя 2020 року. В Україні онлайн заходи, безумовно, знайшли свого глядача - вистави театру Лесі Українки тепер можна переглянути у вільному доступі на YouTube, театр Франка регулярно влаштовував показ архівних вистав, провів екскурсію театром, розпочав проєкт "Слуховище", в якому актори театру читають улюблені вірші, прозові твори, столична філармонія розпочала свою діяльність онлайн з показів записів минулих концертів, а в травні запустила трансляції ексклюзивних концертів, які проходять у пустому залі, у доступі для глядачів з квитками.

Фото: EPA/UPG

Не відмовилися від виступів й українські артисти - рок-гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ у травні провів благодійний концерт в ангарі аеропорту «Бориспіль», який був доступний для перегляду онлайн, Олег Скрипка ініціював онлайн вечорниці на платформі PlayitPlay.com, а Джамала стартувала з серією концертів “Культура об'єднує” за підтримки USAID.

Освітні, бізнес та громадянські форуми і конференції також були змушені змінити формат. У червні відбувся перший у світі форум громадянського суспільства у віртуальному просторі “На кордонах”, який тривав два дні, об’єднав близько 1000 учасників і закінчився грандіозним концертом онлайн.

Спікер форуму, експерт з комунікацій та добросусідства Павло Калюк запевняє, що нова реальність таких культурних заходів дає можливість формувати культуру онлайн спілкування і це обов’язково потрібно направити у потрібне русло.

“Україна сьогодні переживає силу-силенну культурних процесів, серед яких переосмислення ідентичності, зміна практик культурного дозвілля, формування системи креативних індустрій та багато-багато інших. На процеси зміни комунікацій у сферах культури найбільше впливає молодь. Це пов’язано з диджаталізацією нашого життя, цифровими іграми, що визначають зміну тактики та рефлексій досвіду, - розповідає Оксана Дащаківська, керівниця Західноукраїнського представництва МФ "Відродження". - Переосмислення ідентичностей пов’язано з війною в Україні: молодь досить швидко реагує на потребу діалогу в суспільстві, відчуття війни, її прийняття”.

Саме на молодь спрямована одна з ініціатив фундації соціальних інновацій “З країни в Україну” в освітньому напрямку - програма “Відкривай Україну” *** . Це єдина повноцінна програма національного рівня з інтеграції підлітків в українське суспільство.

Що варто про неї знати”? Перш за все, це - всеукраїнська програма неформальної освіти, аналогів якої немає не тільки в Україні, але в Європі загалом. В основі найбільшої в Україні програми лежать принципи гейміфікованого підходу до навчання та командної роботи підлітків 7-11 класів. Вона створює умови для втілення ідей та задумів молоді їх власними руками. Наслідком такого підходу є реальні зміни в шкільних середовищах та містах.

Ініціатори програми визначили її призначення як “формуванні нової генерацію мислячої та соціально-активної, молодих людей, які усвідомлюють себе, в першу чергу, громадянами своїх громад, своєї країни”. Амбітно? Ще й як. Якщо говорити простою мовою, мета програми полягає у створенні такого середовища для розвитку українських підлітків, у якому вони набувають необхідних умінь та отримають можливість реалізувати командою власну ідею у школі, а згодом - у місті. Надзадача у соціальному контексті може звучати так: сформувати в українському суспільстві соціальну звичку змінотворця - побачив проблему, усвідомив її значення, зібрав однодумців і доклав зусиль до вирішення.

Хто з нас не стикався в житті з недопалками навколо смітників, газонами, що розриті колесами позашльоховиків, викраденими на металобрухт дитячими майданчиками, смітєзвалищами серед паркових зон? Учасники проєкту на всі ці пробелми реагують саме так, як мали б всі доросли - аналізують, гуртуються, створюють план змін та втілюють свою ідею в життя.

Лише уявіть собі - географія програми охоплює понад 300 малих міст всієї України із населення до 250 тис та всі обласні центри. Взяти участь в програмі може будь-яка міська, сільська, або селищна школа.

Звісно, так просто за 2 дні проєкти не робляться. Втіленню ідей передує потужне навчання, яке команди проходять на спеціально розробленій платформі. Саме це стає першим етапом програми. Завдання з проєктного менеджменту, комунікацій, робота з трикутником “бізнес-влада-громада”, пошук коштів на власний проєкт та налаштовування зв’язків з партнерами - це лише частина навчального модулю. Цьогоріч навчання полягає не лише у відеолекціях від експертів. У зв’язку з введенням карантинних обмежень, організатори розробили нову методику навчання, «Академію Відкривай Україну», яка включила в себе навчальні відеоролики, прямі ефіри у соцмережах, Zoom-конференції та консультації з відомими активістами. Учасники мали можливість також отримати індивідуальну консультацію.

Другий етап - власне реалізація проєкту. Учні 7-11 класів збираються командою, обирають собі вчителя в школі, який стає їх ментором та капітана серед учасників. Під час програми учасники проходять трансформаційні етапи командного розвитку - від єднання навколо ідеї до суперечек через цінності, від конкуренції серед лідерів до спільного командного духу. Як результат, українські підліткі роблять дуже потужні проєкти: застосунки, фестивалі, арт-інсталяції та цілі рекреаційні парки.

Коли мене, як ідейника проєкту запитують чому фундація так багато уваги приділяє культурі та чому в підліткових проєктах так багато тем та аспектів, які в той чи інший спосіб відсилають нас до культурної сфери, я маю дуже чітку та вивірену досвідом позицію. Ми розглядаємо культуру не як вишеньку на тортику, не як додаток чи інструмент. Ми розглядаємо культуру не тільки як культурну спадщину, або добірку творів мистецтва та нашого ставлення для них. Культура для нас це й бібліотека сенсів, й середовище в якому ми існуємо, й місце в якому Людина може примножувати себе. Саме тому, саме при такому підході ми говоримо про те, що й освіта є функцією культури. Звісно, якщо так підійти до цього питання, то культурні проєкти у нашій програмі «Відкривай Україну» займають головне місце та ми приділяємо їм дуже багато уваги. Який би контекст вони не обирали для своєї реалізації — екологічний, мистецький, дозвіллєвий — якщо це про те, коли людина може себе примножити, якщо це про додавання нових сенсів та світоглядні зміни, це — для нас — про нашу культуру!

Цього року статистика прогрмаи просто захоплює:

● понад 10 тис. зареєстрованих учасників на платформі;

● 650 зареєстрованих команд із 345 міст та селищ України;

● 6,5 тис. школярів і 650 вчителів-менторів.

● 300+ відеороликів на тему власних міст та антиковідних активностей

● 111 реалізованих проєктів які дійшли до півфіналу

Але що таке 111 шкіл, які реалізували власні проєкти? Це нові сенси, нові активності, нові реалізації ідей у 8 основних тематиках - освіта, культура, облаштування місць для відпочинку та розвитку, інфраструктура, екологія, туризм, благодійність, здоровий спосіб життя. Й кожна з ідей комусь покращила життя, звернула увагу на важливу проблему, чи вплинула на її вирішення.

Команди з 8 областей сформували 14 проєктів навколо проблем культурного контексту.

Команда “Top kids” Вугледарського НВК "Політехнічного ліцею-загальноосвітньої школи” розробили та реалізували справжній дистанційний фестиваль-конкурс “Україна у моєму серці”.

“Більше 800 підписників на платформі фестивалю-конкурсу та більше ста номерів! (Не зважаючи на те, що Вугледар дуже маленьке містечко!) - неймовірних, артистичних, вражаючих. Усе місто із захопленням спостерігало за відеовиступами учасників і залишили позитивні коментарі зі словами підтримки”, - розповідає капітан команди Анна Хомуха.

Взяти участь у фестивалі мали змогу усі охочі. Можна було обрати жанр та записати відео, яке поширювалося на сторінці. Переможців визначали за рейтингом вподобань.

А от команда “Bems” Білицької ЗОШ №9, що на Донеччині створили власну громадську організацію. На цьому етапі буде доречно нагадати, що в проєкті беруть участь школярі 7-11 класів. Головною метою Організації «Злагода» став захист прав і свобод дітей та дорослих, задоволення та підвищення рівня соціальних, вікових, творчих, національно-культурних, спортивних інтересів на основі загальнолюдських цінностей та популяризації здорового способу життя.

Голова організації "Культура без кордонів" Тетяна Савчин запевняє, що в сфері культури в молоді стало більше можливостей реалізуватися навіть не маючи досвіду і без допомоги великих інституцій: “Особливо - завдяки грантам, програмам підтримки, деякі з яких спрямовані саме на молодь. Проте, там не мала конкуренція серед акул, які і без програм здатні створити свій культурний продукт. Але у будь-якому разі, зараз можливостей є більше. Молодь найдужче впливає на динаміку культури і своє ризиковістю не дає їй застоюватися. Молоді важливо не загубитися і вчасно збагнути, з ким мають справу, коли вже починають занурюватися в культурне середовище. А серед ініціатив, які є, вартувало б хоч дещицю виділяти лише для молоді. Тобто, якщо вже є конкурс молодіжних проектів, тоді подаватися туди можуть саме молоді проектні менеджери. Так вони конкуруватимуть на рівні. Щодо іноземних прикладів, тут наразі дуже вирізняються інституції, установи. Неформальна освіта в школах, вишах, якась певна спеціальність? Чим вона відрізнятиметься від формальної? Можливо, комбінація неформальної і формальної освіти - було б найдієвіше”.

Цього року багато проєктів “Відкривай Україну” на тему культури спрямовані саме на онлайн. Для когось карантин - це випробування та перешкода, а для когось став чудовою можливістю. Карантин невпинно привів до росту трафіку в соціальних мережах та відеоплатформ, зокрема, YouTube. Лише за березень 2020 року користувачі YouTube переглянули на 50% більше фільмів, порівняно з цим періодом 2019 року, YouTube-блогери стали частиною щоденної рутини карантинних буднів - користувачі на 60 % більше стали разом з ними готувати страви, займатися фітнесом, йогою та опановувати майстер-класи. На 20% зросли перегляди каналів з дитячим контентом і на 30% з новинами та політикою.

Переваги очевидні, тому кілька команд програми “Відкривай Україну” також спробували втілити в життя культурні проєкти на просторах YouTube.

Команда “PERSONA” Загальноосвітньої школи с. Берестечко створили YouTube-канал «LIFEхаб» з розважальним та освітнім контентом. Зараз на каналі можна знайти відео над якими працювала величезна команда - про спорт, танці, фільми, рецепти страв та книги.

“Магістри знань” з “Художньо-естетичної гімназія" Міста Торецьк створили YouTube канал із лайфхаками. Школярі поставили за мету транслювати ідеї для цікавого та корисного дозвілля мешканців міста за допомогою відео майстер-класів з метою залучення до активного та здорового способу життя, руху до самовдосконалення та поповнення власних ресурсів, отримання задоволення від проведення спільного часу з близькими. Наразі команда займається активним просуванням каналу серед мешканців міста.

Практики української неформальної освіти з кожним роком стають ближчими до іноземних, підвищують свій рівень та оновлюються, але є практики, які українцям потрібно удосконалювати.

“Закордоном багато можливостей підтримки молодіжного лідерства, - зазначає Оксана Дащаківська, керівниця Західноукраїнського представництва МФ "Відродження". - Щодо культури, то мені подобаються шкільні практики у сфері культури, які передбачають, збір усної історії з того чи іншого питання. Культура є інструментом для пізнання громади, країни, опанування навичок комунікації та діалогу, роботи з технікою”.

З 7 листопада будуть тривати внутрішні проектні активності фінальної частини програми. Будуть обиратися 24 команди фіналісти та 6 суперфіналістів переможців проєкту. У всіх бажаючих буде можливість подивитися на трансляцію суперфіналу на сторінках Фундації соціальних інновацій “З країни в Україну” та партнерів програми. 13 листопада, з 9.00 буде працювати студія освітнього шоу “Відкривай Україну: Нова Генерація”, в якій впродовж 14 годин поспіль будуть розповідати про освітні ініціативи представники Фундаціх “З країни в Україну”, освітні експерти та партнери проєкту, українськи артисти та музиканти. З 10.00 до 12.00 відбудеться пітчінг суперфіналістів перед великим журі, вдень буде проводитися кілька освітніх ток-шоу, ввечері відбудеться нагородження переможців під час великого святкового концерту, який буде транслюватися і в соціальнb мережі і в спеціально створений ігровий простір ZMEET

Посилання на фінал буде доступне у день події на сайті програми та сторінках в соцмережах “Відкривай Україну”.

Програма реалізується за підтримки Міністерства молоді та спорту та Міністерства освіти та науки України, організатором є благодійна організація «Благодійний фонд «Фундація соціальних інновацій «З країни в Україну».