У ЗСУ ще одна людина померла від коронавірусу

Всього в армії на COVID-19 хворіє 1936 осіб.

У Збройних Силах України зафіксували 18 випадок смерті від коронавірусу, минулої доби в армії на COVID-19 захворіло 147 людей.

Про це повідомляє пресслужба Командування Медичних Сил ЗСУ.

"Працівник ЗС України (Дніпропетровська область) захворів гостро, 15.10.2020. Лікувався амбулаторно під наглядом сімейного лікаря. Результат ПЛР тестування від 15.10.2020 – позитивний. У зв’язку з погіршенням стану здоров’я, 22.10.2020 хворий був госпіталізований до міської клінічної лікарні міста Новомосковськ. Незважаючи на усі вжиті заходи у пацієнта наростали явища дихальної недостатності, у зв’язку з чим хворий був переведений до відділення реанімації та інтенсивної терапії. 04.11.2020 стан здоров’я у нього значно погіршився та почалась інтенсивна терапія, яка на жаль не дала позитивного результату", - розповіли в ЗСУ.

Всього в армії на COVID-19 хворіє 1936 осіб.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 375 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 63 особи.

Всього за час пандемії одужало 4403 особи.

Нагадаємо, вчора у ЗСУ за добу ще 167 людей захворіли на коронавірус.

Сьогодні в Україні зафіксовано рекордні 9 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них 369 дітей і 514 медпрацівників. Також зафіксовано найбільше за добу число одужань від ковіду - 8 378.

Таким чином Україна вийшла на 20 позицію серед країн світу за кількість інфікованих коронавірусом, обійшовши Індонезію.