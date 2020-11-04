У Києві новий рекорд захворювання на коронавірус: 856 випадків за добу

У Києві минулої доби зафіксували рекордну кількість випадків коронавірусу - 856.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Новини щодо розповсюдження вірусу в столиці невтішні. За минулу добу в Києві найбільша кількість хворих за весь період пандемії – 856. Померли 17 людей. Усього від коронавірусу в столиці 816 летальних випадків. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 40 390", - заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

Серед тих, хто захворів: 456 жінок віком від 19 до 90 років і 34 дівчинки від двох місяців до 17 років. А також 334 чоловіки віком від 18 до 83 років. Та 32 хлопчики від п’ятнадцяти днів до 16 років. Захворіли, зокрема, і 43 медики.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 71 пацієнта. Решта – на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали в столиці 268 людей. Усього коронавірус подолав 13 421 мешканець Києва.

Також у Києві зафіксували вже майже 10 тисяч випадків захворювання на ГРВІ і грип.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 9524 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 313 дітей і 408 медпрацівників.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше заявив, що ситуація з коронавірусом близька до катастрофи і кожен особисто відповідальний за поширення COVID-19.