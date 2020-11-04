В Україні можуть впровадити ще одну карантинну зону, в якій буде повний локдаун
В Україні можуть впровадити ще одну карантинну зону, в якій буде повний локдаун
Суд в Італії виправдав українського нацгвардійця Марківа (доповнено)
Суд в Італії виправдав українського нацгвардійця Марківа (доповнено)
Всё, что нужно знать о выборах в США
Всё, что нужно знать о выборах в США
​​Гройсман звернувся до Уряду щодо зростання захворюваності на COVID-19: "У вас є 7-10 днів, а далі - катастрофа"
​​Гройсман звернувся до Уряду щодо зростання захворюваності на COVID-19: "У вас є 7-10 днів, а далі - катастрофа"
Трамп лідирує на президентських виборах у шести ключових штатах (оновлено)
Трамп лідирує на президентських виборах у шести ключових штатах (оновлено)
Марків вийшов із в'язниці Опера в Італії (оновлено)
Марків вийшов із в'язниці Опера в Італії (оновлено)
В Україні можуть ввести карантин "вихідного дня", - ЗМІ
В Україні можуть ввести карантин "вихідного дня", - ЗМІ
Степанов про коронавірус: ми дійшли до точки неповернення і близькі до катастрофи
Степанов про коронавірус: ми дійшли до точки неповернення і близькі до катастрофи
Верещук: президентський законопроєкт не потрапить у парламентську залу на голосування
Верещук: президентський законопроєкт не потрапить у парламентську залу на голосування
ГоловнаПолітика

Кличко одужав від ковіду і повернувся на роботу

"Мій тест на коронавірус негативний. Я почуваю себе добре".

Кличко одужав від ковіду і повернувся на роботу
Фото: facebook/Кличко - мер

Мер Києва Віталій Кличко одужав від коронавірусу і повернувся до повноцінної роботи в Київській міській державній адміністрації.

Про це він повідомив на брифінгу.

Кличко відзначив, що почувається добре, повний сил і готовий працювати.

"Радий повернутися до активної роботи. Мій тест на коронавірус негативний. Я почуваю себе добре", - сказав він.

Нагадаємо, 24 жовтня мер Києва повідомив, що в нього ковід. Він зазначив, що почувається добре, але мусить піти на самоізоляцію і працюватиме з дому. Він також не брав участі в голосуванні на місцевих виборах 25 жовтня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також