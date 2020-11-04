Кличко одужав від ковіду і повернувся на роботу

"Мій тест на коронавірус негативний. Я почуваю себе добре".

Мер Києва Віталій Кличко одужав від коронавірусу і повернувся до повноцінної роботи в Київській міській державній адміністрації.

Про це він повідомив на брифінгу.

Кличко відзначив, що почувається добре, повний сил і готовий працювати.

"Радий повернутися до активної роботи. Мій тест на коронавірус негативний. Я почуваю себе добре", - сказав він.

Нагадаємо, 24 жовтня мер Києва повідомив, що в нього ковід. Він зазначив, що почувається добре, але мусить піти на самоізоляцію і працюватиме з дому. Він також не брав участі в голосуванні на місцевих виборах 25 жовтня.