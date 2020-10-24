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Кличко повідомив, що в нього ковід

Мер Києва зазначив, що почувається добре, але мусить піти на самоізоляцію.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що сьогодні отримав позитивний результат тесту на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Фото: @vitaliy_klitschko

Про це Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Робота мера під час пандемії, звичайно, передбачає постійний ризик. Спілкування з людьми, перевірка лікарень. Зокрема, регулярно бував і в інфекційних відділеннях, де лікують хворих на COVID-19. Намагався берегтися. Враховуючи специфіку роботи, регулярно робив тести. Сьогоднішній, на жаль, - невтішний", - написав він.

Мер Києва зазначив, що почувається добре, але мусить піти на самоізоляцію. Працюватиме з дому.

Нагадаємо, у Києві за минулу добу недугу підтвердили у 560 мешканців, 47 осіб госпіталізували. За кількістю активних хворих Київ перебуває на другому місці після Харківської області. У столиці зараз хворіють 21 335 осіб.

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