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Денісова: станом на зараз жодна виборча дільниця не забезпечена термометрами та дезінфекторами

На дільницях запевнили, що протягом п'ятниці забезпечать усе необхідне. 

Денісова: станом на зараз жодна виборча дільниця не забезпечена термометрами та дезінфекторами
Фото: Макс Левин

Станом на ранок 23 жовтня жодна виборча дільниця не забезпечена термометрами та дезінфекторами.

Про це на брифінгу повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, пише "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні жодна дільниця не забезпечена скрінінгом та дезінфікувальними розчинами, щоб людина могла ними скористатися", - заявила вона.

За її словами, на виборчих дільницях запевнили, що у п'ятницю вони будуть забезпечені пристроями для вимірювання температури та дезінфекторами.

Денісова сподівається, що усі дільниці отримають усе необхідне, "щоб потім не сталося такого, що в рази буде збільшуватися кількість хворих на коронавірус після цих виборів".

Представники омбудсмана під час проведення виборів будуть моніторити забезпечення та дотримання епідеміологічних норм. 

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я України розробило рекомендації щодо заходів безпеки під час місцевих виборів 25 жовтня.

МОЗ рекомендує дотримуватися дистанції щонайменше 1 метр, використовувати маски та рукавички, розділяти потоки виборців на вхід і вихід. 

Усі меблі на дільницях повинні бути продезінфіковані, а вологе прибирання має проводитися що чотири години, обробка контактних поверхонь - що дві.

Виборці з температурою понад 37,2 та симптомами ГРВІ голосуватимуть в облаштованій окремо кабіні та кидатимуть бюлетені у скриньку, яка стоятиме відокремлено. 

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