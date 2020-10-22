Виготовлення української потенційної вакцини від коронавірусу триватиме не менш ніж рік

Процес виготовлення української вакцини від коронавірусу триватиме не менш ніж рік.

Про це на брифінгу повідомив один із розробників препарату, міжнародний експерт у галузі охорони здоров’я та епідеміології, доктор медичних наук Михайло Фаворов.

"Реально ми можемо розраховувати, якщо у нас все піде абсолютно гладко, нічого не трапиться, ні разу не зникне електропостачання, то це 9 місяців. А реально - рік. Тому що ці процеси не можна пришвидшувати, використовувати вакцину, яка не перевірена", - пояснив він.

Фаворов додав, що масове виготовлення стане можливим тільки після закінчення всіх трьох фаз випробувань. Зараз була завершена тільки доклінічна фаза дослідження - препарат тестували на тваринах.

Голова МОЗ Максим Степанов додав, що держава фінансуватиме процес розробки в повному обсязі. Це буде коштувати більш ніж 100-150 млн гривень.

Нагадаємо, що 8 жовтня на зустрічі з прем'єром Британії Борисом Джонсоном Зеленський зазначив, що Україна має потужності для масового виробництва й очікує виготовлення вакцини від коронавірусу. Також президент розраховує на китайську вакцину для України.

Розробка дає змогу припустити, що майбутній препарат допоможе боротися і з новими видами коронавірусних інфекцій, які постійно мутують. Він також додав, що позитивним фактом є те, що досі в Україні не було стрибка летальності порівняно зі зростанням кількості хворих.

20 жовтня президент Володимир Зеленський провів нараду з науковцями, залученими до розробки оригінального українського кандидата у вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19.