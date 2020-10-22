ЗМІ оприлюднили засекречений аудит "Нафтогазу", який показав 75,5 млрд грн збитків
ЗМІ оприлюднили засекречений аудит "Нафтогазу", який показав 75,5 млрд грн збитків
У Польщі встановлено добовий рекорд зараження коронавірусом
У Польщі встановлено добовий рекорд зараження коронавірусом
Потерпілі від вибуху житлового будинку на Позняках досі не отримали нові квартири, а їхні меблі та техніку викидають через вікна
Потерпілі від вибуху житлового будинку на Позняках досі не отримали нові квартири, а їхні меблі та техніку викидають через вікна
Уряд розсекретив майже 40 документів часів СРСР
Уряд розсекретив майже 40 документів часів СРСР
Помер скандальний російський протоієрей Смирнов, який у травні захворів на COVID-19
Помер скандальний російський протоієрей Смирнов, який у травні захворів на COVID-19
"Шахтар" сенсаційно переміг "Реал" у першому турі Ліги чемпіонів (оновлено)
"Шахтар" сенсаційно переміг "Реал" у першому турі Ліги чемпіонів (оновлено)
"Укравтодор" оголосив тендер на будівництво нового моста через Дніпро
"Укравтодор" оголосив тендер на будівництво нового моста через Дніпро
Никита Потураев: «К поражению на местных мы отнесемся спокойно»
Никита Потураев: «К поражению на местных мы отнесемся спокойно»
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Виготовлення української потенційної вакцини від коронавірусу триватиме не менш ніж рік

Виготовлення стане можливим тільки після закінчення усіх трьох фаз випробувань.

Виготовлення української потенційної вакцини від коронавірусу триватиме не менш ніж рік
Фото: EPA/UPG

Процес виготовлення української вакцини від коронавірусу триватиме не менш ніж рік.

Про це на брифінгу повідомив один із розробників препарату, міжнародний експерт у галузі охорони здоров’я та епідеміології, доктор медичних наук Михайло Фаворов. 

"Реально ми можемо розраховувати, якщо у нас все піде абсолютно гладко, нічого не трапиться, ні разу не зникне електропостачання, то це 9 місяців. А реально - рік. Тому що ці процеси не можна пришвидшувати, використовувати вакцину, яка не перевірена", - пояснив він.

Фаворов додав, що масове виготовлення стане можливим тільки після закінчення всіх трьох фаз випробувань. Зараз була завершена тільки доклінічна фаза дослідження - препарат тестували на тваринах. 

Голова МОЗ Максим Степанов додав, що держава фінансуватиме процес розробки в повному обсязі. Це буде коштувати більш ніж 100-150 млн гривень. 

Нагадаємо, що 8 жовтня на зустрічі з прем'єром Британії Борисом Джонсоном Зеленський зазначив, що Україна має потужності для масового виробництва й очікує виготовлення вакцини від коронавірусу. Також президент розраховує на китайську вакцину для України.

Розробка дає змогу припустити, що майбутній препарат допоможе боротися і з новими видами коронавірусних інфекцій, які постійно мутують. Він також додав, що позитивним фактом є те, що досі в Україні не було стрибка летальності порівняно зі зростанням кількості хворих.

20 жовтня президент Володимир Зеленський провів нараду з науковцями, залученими до розробки оригінального українського кандидата у вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також