Ексспікер Верховної Ради Литвин захворів на ковід

Про самопочуття політик не повідомив.

Ексспікер Верховної Ради Володимир Литвин отримав позитивний тест на COVID-19.

Про це політик повідомив у фейсбуці.

"Зосередившись на допомозі землякам у протидії коронавірусу, сам отримав позитивний тест на «ковід». Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Усім – здоров’я і жодних коронавірусів", - написав Володимир Литвин.

Про самопочуття він не повідомив.

Нагадаємо, за минулу добу в Києві зафіксували 559 нових випадків COVID-19.

В Україні 20 жовтня виявили рекордну кількість випадків ковіду - 6 719.