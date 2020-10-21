Ексспікер Верховної Ради Литвин захворів на ковід

Ексспікер Верховної Ради Володимир Литвин отримав позитивний тест на COVID-19.
Про це політик повідомив у фейсбуці.
"Зосередившись на допомозі землякам у протидії коронавірусу, сам отримав позитивний тест на «ковід». Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Усім – здоров’я і жодних коронавірусів", - написав Володимир Литвин.
Про самопочуття він не повідомив.
Нагадаємо, за минулу добу в Києві зафіксували 559 нових випадків COVID-19.
В Україні 20 жовтня виявили рекордну кількість випадків ковіду - 6 719.