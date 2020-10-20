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Папа Римський вперше виступив у масці на публічному заході

Раніше він носив маску тільки в автомобілі, який возив його на щотижневі аудієнції в Ватикан.

Папа Римський вперше виступив у масці на публічному заході
Фото: reuters.com

Папа Римський Франциск вперше виступив у масці на офіційному заході. Це сталося у вівторок, коли він і інші релігійні лідери відвідали молебень за мир у всьому світі. 

Про це повідомляє Reuters.

Понтифік перебував в білій масці сьогодні під час служби в римській базиліці Санта-Марія-ін-Арачелі. Раніше він носив маску тільки в автомобілі, який возив його на щотижневі аудієнції в Ватикан.

Перед цим Папа Франциск піддавався осуду з боку суспільства через те, що не носив маску під час зустрічей та офіційних заходів.

83-річний понтифік був присутній на службі разом з іншими християнськими лідерами в базиліці, в тому числі з патріархом Варфоломієм, духовним лідером православних християн.

Зазначається, що Папа зняв маску, читаючи своє звернення, як і інші лідери, коли вони говорили, але знову надів її, коли закінчив говорити.

Захід відбувся, оскільки число людей з позитивним результатом тесту на коронавірус в Італії неухильно росло за останні кілька тижнів. В країні за минулу добу виявлено 10 874 нових інфікувань, в порівнянні з 9 338 у понеділок.

Також був відносно невеликий сплеск у Ватикані, де чотири члени швейцарської гвардії, що захищає Папу, також отримали позитивний результат на COVID-19.

Нагадаємо, що у квітні цього року у інтерв'ю британському письменникові та журналісту Остіну Іверею Папа Римський натякнув, що спровокована коронавірусом криза може бути "відповіддю природи" через неналежну реакцію людини на зміни клімату та екологічні проблеми.

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