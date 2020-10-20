"Не всі мрії здійснюються", - Степанов про ймовірність відставки

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час виступу в парламенті 20 жовтня прокоментував ймовірність своєї відставки.

Відповів на запитання народної депутатки Ольги Стефанишиної, очільник МОЗ зауважив, що не всі мрії здійснюються.

"Щодо вашого питання, я ж вам уже відповідав: не всі мрії здійснюються", - цитує Степанова Укрінформ.

Так, Стефанишина звернула його увагу на те, що в Україні щоденно офіційно фіксують шість тисяч хворих на коронавірус, яким "тижнями не видають результати тестів", а також акцентувала на тому, що в країні зафіксовано майже 310 тисяч інфікувань COVID та уже шість тисяч українців померли.

"Скільки ще треба, щоб захворіло та померло, щоб ви нарешті у відставку пішли?" - спитала депутатка.

Водночас на її зауваження щодо невиконання МОЗ ухвалених Радою законів і постанов Степанов зауважив, що "прийняти закон, проголосувати за нього - це дуже добре, а для реалізації потрібен певний перелік дій, і дуже шкода, що ви цього не розумієте".

Нагадаємо, Степанов був призначений главою МОЗ 30 березня 2020 року.

Деякі нардепи виступали за звільнення Степанова ще в травні через скандальну закупівлю захисних костюмів.

Наприкінці липня в Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Степанова. Ініціативу "Голосу" підтримали 96 нардепів.

В інтерв'ю LB.ua у вересні Степанов заявив, що не залишить посаду міністра в разі перемоги на виборах в Одеську облраду.