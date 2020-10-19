Чернівці, попри червону зону, вирішили дозволити роботу дитсадків

Дошкільні заклади мають бути заповнені дітьми не більше ніж на 60%.

У Чернівцях роботу дитячих садочків, які закрилися у понеділок, 19 жовтня, через потрапляння міста до червоної зони карантину, буде відновлено.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Чернівецької міської ради, передає Укрінформ.

"Сьогодні в нас не відкрилися дитячі садочки. Позиція управління освіти - є вимога Державної комісії з ТЕБ та НС, проте немає іншого рішення з боку органу місцевого самоврядування. Відповідно, пропоную, врахувати пропозицію голови профільного комітету Верховної Ради Сергія Бабака. За його словами, навіть за найгіршого сценарію, закривати дитячі садочки та молодші класи школи не варто", - заявив під час засідання виконкому в.о. мера Чернівців, секретар міськради Василь Продан.

Відтак, члени виконкому проголосували за те, аби дозволити роботу дитячих садочків за умов заповненості дошкільних закладів дітьми не більше ніж на 60%.

Дитячі садочки у Чернівцях можуть відкритися вже від завтра, 20 жовтня.

Нагадаємо, в понеділок, 19 жовтня, в Україні набрало чинності нове епідемічне зонування. До червоної карантинної зони потрапили зокрема Чернівці.

Раніше Черкаси відмовилися посилювати карантин попри помаранчеву зону.