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У Збройних силах зафіксували 14-ту смерть від коронавірусу

Станом на ранок 19 жовтня в ЗСУ на COVID-19 хворіє 1060 осіб.

У Збройних силах зафіксували 14-ту смерть від коронавірусу
Фото: EPA/UPG

У Збройних Силах України зафіксовано 14-й летальний випадок, спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це повідомили у Командуванні медичних сил ЗСУ.

"Військовослужбовець з Київської області 29 вересня був госпіталізований з двобічною пневмонією. Тоді ж отримав позитивний ПЛР-тест. Незважаючи на проведену терапію у пацієнта наростали ознаки дихальної недостатності. 18 жовтня стан здоров'я погіршився та почалась інтенсивна терапія, яка не дала позитивного результату. Військовослужбовець, за наявної інформації, мав хронічні супутні захворювання. Висловлюємо співчуття близьким та рідним", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що станом на 10:00 19 жовтня в Збройних силах України на COVID-19 хворіє 1060 осіб. Усього за час пандемії одужали 3 тис. 270 осіб. На ізоляції перебувають 453 особи.

За минулу добу зареєстровано 29 нових випадків захворювання COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 6 військовослужбовців.

Нагадаємо, що 13 летальний випадок, викликаний захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, у ЗСУ зафіксували 17 жовтня.

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