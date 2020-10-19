Кабмін працює над розгортанням ліжок у немедичних закладах у Києві, Одесі та на Донеччині

Уряд виділив 571 мільйон гривень субвенції для забезпечення киснем ліжок в опорних лікарнях, де приймають хворих на коронавірус.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Також уряд працює над розгортанням ліжок у немедичних закладах у Києві, Одесі та на Донеччині. Додатково проведено інвентаризацію ліжок інститутів Національної академії медичних наук та лікарень "Укрзалізниці". Міністерство охорони здоров’я розглядає ці ліжка для використання в ургентних ситуаціях", - йдеться в повідомленні.

Про це доповіли на селекторній нараді щодо запобігання поширенню та подолання наслідків коронавірусу в Україні, що відбулася під головуванням президента Володимира Зеленського.

"Мене турбує високий показник завантаженості ліжок у медичних закладах. Цього місяця Національна служба здоров’я України законтрактувала додатково 23 лікарні. За умови зростання кількості хворих ми маємо бути впевнені, що є достатньо ліжок, забезпечених киснем, у лікарнях", - сказав глава держави.

Своєю чергою у МОЗ доповіли, що нині в Україні 15,5 тис. ліжок у лікарнях забезпечені киснем, майже 7,5 тис. – вільні.

Нагадаємо, у жовтні Степанов повідомив, що медична система країни може не витримати, якщо українці масово не почнуть дотримуватися встановлених правил епідемічної безпеки. Він також додав, що Міністерство охорони здоров’я почало підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих.

У ВООЗ прогнозують, що до кінця року в Україні щодня виявлятимуть по 7-9 тисяч нових хворих на коронавірус.