Головний санлікар: ​препарат ремдесивір закупили і транспортують в Україну

16 жовтня ВООЗ повідомила, що ремдесивір майже не знижує смертність через COVID-19.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що препарат ремдесивір (remdesivir) для лікування коронавірусної інфекції вже закупили і транспортують в Україну.

Про це він розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Він закуплений державним підприємством «Медичні закупівлі України». І зараз він транспортується на територію України, тому найближчим часом з’явиться. Так, це препарат, який першим показав, що при його застосуванні зменшується тривалість перебування людини на стаціонарному лікуванні й зменшується кількість летальних випадків", - сказав Ляшко.

16 жовтня Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що ремдесивір майже не знижує смертність через COVID-19. Інтерв’ю із заступником міністра записували за день до цього.

Ляшко також зазначив, що смертність від COVID-19 в Україні становить менш ніж 2%.

Нагадаємо, наприкінці серпня Міністерство охорони здоров'я ініціювало проведення централізованих закупівель противірусного препарату ремдесивір (remdesivir) для лікування коронавірусної інфекції. Зазначалося, що, за даними американських учених, ремдесивір скорочує час одужання від COVID-19 на 31%, або в середньому на 4 дні.

Ремдесивір - синтетичний противірусний препарат, який спочатку був розроблений для боротьби з лихоманкою Ебола. Препарат належить до рекомендованих для лікування хворих COVID-19 і внесений в український протокол.

Специфічного лікування від COVID-19 поки що не існує, проте є альтернативи, які розглядають світові вчені. Для того, щоб ці препарати можна було використовувати в Україні, 30 березня Верховна Рада ухвалила закон про лікування Covid-19 незареєстрованими лікарськими препаратами. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Рятуємо, як можемо. Чим лікуватимуть від коронавірусу?".