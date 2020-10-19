Опитування Зеленського: з‘явилися деталі про формат проведення
Опитування Зеленського: з‘явилися деталі про формат проведення
У Мінську проходить "Партизанський марш", силовики застосували гумові кулі (оновлено)
У Мінську проходить "Партизанський марш", силовики застосували гумові кулі (оновлено)
Глава МОЗ розповів, хто найчастіше помирає від коронавірусу
Глава МОЗ розповів, хто найчастіше помирає від коронавірусу
Сильний вітер зніс дахи та повалив дерева у Кропивницькому (оновлено)
Сильний вітер зніс дахи та повалив дерева у Кропивницькому (оновлено)
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
"Укрзалізниця" з понеділка закриє продаж квитків у Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому
"Укрзалізниця" з понеділка закриє продаж квитків у Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Президент Азербайджану повідомив про відновлення контролю над історичним мостом у Карабасі
Президент Азербайджану повідомив про відновлення контролю над історичним мостом у Карабасі
Ломаченко програв у бою за звання абсолютного чемпіона світу
Ломаченко програв у бою за звання абсолютного чемпіона світу
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Головний санлікар: ​препарат ремдесивір закупили і транспортують в Україну

16 жовтня ВООЗ повідомила, що ремдесивір майже не знижує смертність через COVID-19.

Головний санлікар: ​препарат ремдесивір закупили і транспортують в Україну
Фото: facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що препарат ремдесивір (remdesivir) для лікування коронавірусної інфекції вже закупили і транспортують в Україну.

Про це він розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Він закуплений державним підприємством «Медичні закупівлі України». І зараз він транспортується на територію України, тому найближчим часом з’явиться. Так, це препарат, який першим показав, що при його застосуванні зменшується тривалість перебування людини на стаціонарному лікуванні й зменшується кількість летальних випадків", - сказав Ляшко.

16 жовтня Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що ремдесивір майже не знижує смертність через COVID-19. Інтерв’ю із заступником міністра записували за день до цього.

Ляшко також зазначив, що смертність від COVID-19 в Україні становить менш ніж 2%.

Нагадаємо, наприкінці серпня Міністерство охорони здоров'я ініціювало проведення централізованих закупівель противірусного препарату ремдесивір (remdesivir) для лікування коронавірусної інфекції. Зазначалося, що, за даними американських учених, ремдесивір скорочує час одужання від COVID-19 на 31%, або в середньому на 4 дні.

Ремдесивір - синтетичний противірусний препарат, який спочатку був розроблений для боротьби з лихоманкою Ебола. Препарат належить до рекомендованих для лікування хворих COVID-19 і внесений в український протокол.

Специфічного лікування від COVID-19 поки що не існує, проте є альтернативи, які розглядають світові вчені. Для того, щоб ці препарати можна було використовувати в Україні, 30 березня Верховна Рада ухвалила закон про лікування Covid-19 незареєстрованими лікарськими препаратами. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Рятуємо, як можемо. Чим лікуватимуть від коронавірусу?".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також