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У львівському обласному лабораторному центрі COVID-19 виявили у п’ятьох співробітників, трьох госпіталізовано

Загалом за час пандемії ковід виявили у 75 працівників центру, двоє з них померли.

У львівському обласному лабораторному центрі COVID-19 виявили у п’ятьох співробітників, трьох госпіталізовано
Фото: EPA/UPG

У львівському обласному лабораторному центрі МОЗ України зафіксовано спалах коронавірусу. Захворіло п’ятеро працівників, троє з яких госпіталізовано.

Про це інформує ZAXID.NET.

"Зараз у нас є п’ятеро хворих: троє в лікарні, двоє лікуються амбулаторно", - розповів виданню директор центру Роман Павлів.

За його словами, хворі працівники не мають відношення до проведення ПЛР-досліджень. Захворіли працівники бухгалтерії, відділу кадрів, два заступники.

"Ті працівники, що проводять дослідження, весь час працюють в спеціальному захисті, з роботи ми їх відвозимо, щоб вони менше контактували", - розповів Роман Павлів.

Загалом у львівському обласному лабораторному центрі МОЗ України за час пандемії коронавірусу, за словами Романа Павліва, захворіло 75 працівників, включали працівників у районах і у Львові. Двоє працівників померло.

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