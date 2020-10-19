У Києві ще 385 людей захворіли на коронавірус, влада готує нові лікарні

У Києві за минулу добу ще 385 людей захворіли на коронавірус. Місто вже розгорнуло майже 2800 ліжок у 22 столичних лікарнях.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 30 848.Захворіли:

189 жінок віком від 18 до 96 років

169 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв

17 дівчаток від 5 до 17 років і 10 хлопчиків від 2 до 17 років

Захворіли також 13 медиків", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці госпіталізували 65 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу померли 5 людей, одужали - 13. Всього коронавірус забрав життя 587 киян.

В КМДА заявили, що місто вже розгорнуло майже 2800 ліжок у 22 столичних лікарнях. 19 із цих лікарень вже приймають пацієнтів із вірусом, три лікарні готуються і облаштовують відділення: Київський міський центр радіаційного захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та столичні лікарні № 12 та №18.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, за добу в Україні діагностували 4 766 нових випадків COVID-19. Одужали за добу 1 112 пацієнти.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні 75% жертв коронавірусу - люди старше 60 років.

Заступник голови МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що для лікування коронавірусної інфекції вже закупили препарат ремдесивір і транспортують його в Україну. Ремдесивір - синтетичний противірусний препарат, який спочатку був розроблений для боротьби з лихоманкою Ебола. Напередодні Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що ремдесивір майже не знижує смертність через COVID-19.

У ВООЗ прогноують, що до кінця року в Україні щодня виявлятимуть по 7-9 тисяч нових хворих на коронавірус.