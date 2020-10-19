​ООН: якщо не вжити скоординованих заходів, "мікроскопічний вірус може штовхнути мільйони людей у бідність та голод"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш зазначив, що світова спільнота провалює випробування коронавірусом, і наголошує на необхідності вжити "скоординованих заходів".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Пандемія COVID-19 є великим глобальним викликом для всієї світової спільноти, для багатосторонньої дипломатії, для мене як для генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй. На жаль, це випробування, яке світова спільнота провалює", - сказав Гутерреш.

Він застерігає, що якщо не будуть вжиті скоординовані заходи, "мікроскопічний вірус може штовхнути мільйони людей у бідність та голод, мати руйнівний економічний ефект у майбутні роки".

Гутерреш також розкритикував світову спільноту через недостатність єдності в намаганнях вирішити інші глобальні виклики, включно з конфліктами в Афганістані, Ємені та Сирії.

Нагадаємо, у вересні на зустрічі Ради безпеки у межах ювілейної 75-ї сесії Генасамблеї ОН, Гутерреш заявив, що світ не витримав випробування пандемією. Він також назвав причину виходу коронавірусу з-під контролю.

Раніше в ООН оцінили збитки в сфері туризму через коронавірус.