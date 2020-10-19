Італія посилює карантин через новий рекорд хворих на коронавірус

Міській владі рекомендують з 9 години вечора закривати популярні центральні площі й вулиці, де часто утворюються скупчення людей.

Влада Італії посилює карантинні обмеження через нові рекорди зафіксованих випадків коронавірусу.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Міській владі рекомендують з 9 години вечора закривати популярні центральні площі й вулиці, де часто утворюються скупчення людей. Розважальні заклади, як лотереї та казино, також повинні будуть закриватися з 9 вечора.

За новими правилами, у ресторанах та барах за одним столом можуть розміщуватися компанії з не більш ніж 6 осіб. Заклади, які не мають сидячих місць, повинні будуть закриватися вже о 18-00.

Старша школа переводиться на дистанційне навчання, але випускні класи при цьому будуть по черзі навчатися у школі і дистанційно. Школярі інших вікових груп поки що продовжать навчання у класах, а університети можуть самостійно приймати рішення про повністю дистанційне навчання або ротацію навчання у класах, залежно від профільних особливостей.

Спортзалам дають один тиждень для адаптації до жорсткіших карантинних вимог. Якщо вони не можуть їх виконувати, таким закладам доведеться тимчасово припинити роботу.

Також уряд рекомендував компаніям перевести працівників на дистанційну роботу.

При цьому зберігається "масковий режим" у громадських місцях.

Прем’єр-мінітр Італії Джузеппе Конте у своєму зверненні закликав людей до максимальної обережності, зазначаючи, що ситуація стає небезпечною.

Нагадаємо, 7 жовтня Італія продовжила карантин до кінця січня. Нові обмежувальні заходи передбачають носіння масок на вулиці, а не лише у закритих приміщеннях. Залишаються чинними вимоги дотримуватися заходів запобігання коронавірусу, таких як соціальне дистанціювання принаймні один метр, носіння масок та часте миття рук, а також зобов'язання залишатися вдома за температури 37,5° або більше.