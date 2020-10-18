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У Китаї на упаковці заморожених продуктів знайшли здатні до зараження частинки коронавірусу

Вперше поза лабораторією підтверджено, що вірус при особливих умовах може зберігатися на поверхнях протягом довгого часу. 

У Китаї на упаковці заморожених продуктів знайшли здатні до зараження частинки коронавірусу
Фото: EPA/UPG

Фахівці Китайського центру контролю і профілактики захворювань виявили здатні до зараження частинки коронавірусу на упаковці заморожених продуктів. Про це організація повідомила у суботу, 17 жовтня, передає DW.

Збудник інфекції був знайдений на упаковці замороженої тріски. Це сталося у ході вивчення спалаху захворювання у місті Циндао. 

Таким чином вперше поза лабораторією підтверджено, що новий вірус при особливих умовах може зберігатися на поверхні протягом довгого часу, йдеться у звіті.

Експерти підкреслили, що ризик заразитися для людини при контакті з поверхнею такої упаковки існує, проте є дуже малим. 

Жодного такого випадку досі не зареєстровано, зазначили китайські фахівці.

Нагадаємо, у Китаї зафіксували новий спалах коронавірусу у портовому місті Циндао, який є важливим стратегічним та економічним центром. Після того, як у місті виявили 12 випадків ковіду, міська влада вирішила протестувати на коронавірус усе 9-мільйонне населення.

Раніше вчені дослідили, що вірус, який спричиняє ковід-19, у темряві може жити на банкнотах, склі та сталі до 28 днів.

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