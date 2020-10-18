У Китаї на упаковці заморожених продуктів знайшли здатні до зараження частинки коронавірусу

Вперше поза лабораторією підтверджено, що вірус при особливих умовах може зберігатися на поверхнях протягом довгого часу.

Фахівці Китайського центру контролю і профілактики захворювань виявили здатні до зараження частинки коронавірусу на упаковці заморожених продуктів. Про це організація повідомила у суботу, 17 жовтня, передає DW.

Збудник інфекції був знайдений на упаковці замороженої тріски. Це сталося у ході вивчення спалаху захворювання у місті Циндао.

Таким чином вперше поза лабораторією підтверджено, що новий вірус при особливих умовах може зберігатися на поверхні протягом довгого часу, йдеться у звіті.

Експерти підкреслили, що ризик заразитися для людини при контакті з поверхнею такої упаковки існує, проте є дуже малим.

Жодного такого випадку досі не зареєстровано, зазначили китайські фахівці.

Нагадаємо, у Китаї зафіксували новий спалах коронавірусу у портовому місті Циндао, який є важливим стратегічним та економічним центром. Після того, як у місті виявили 12 випадків ковіду, міська влада вирішила протестувати на коронавірус усе 9-мільйонне населення.

Раніше вчені дослідили, що вірус, який спричиняє ковід-19, у темряві може жити на банкнотах, склі та сталі до 28 днів.