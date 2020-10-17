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Алієв заявив, що армія Азербайджану "взяла під контроль" місто і сім сіл Нагірного Карабаху

Місто Фізулі, за його словами, стало “свідком вірменського фашизму".

Алієв заявив, що армія Азербайджану "взяла під контроль" місто і сім сіл Нагірного Карабаху
Ільхам Алієв
Фото: minval.az

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під контроль азербайджанською армією міста Фізулі у Нагірному Карабаху та семи довколишніх сіл. Про це він повідомив під час звернення до народу, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, звільнені також села Гочахмедлі, Чімен, Джуварли, Пірахмедлі, Мусабейли, Ішигли, Деделі Фізулінського району.

Алієв відзначив, що вірменська сторона у Фізулі звела фортифікаційні споруди.

"За тридцять років вірменської окупації у Фізулі не залишилося жодної цілої будівлі, зруйновані наші релігійні пам'ятники. Вірмени здирали покрівлі будинків, зносили віконні рами. Фізулі є свідком вірменського фашизму", - сказав Алієв.

Водночас так звана "Служба з надзвичайних ситуацій Карабаху" заявила, що у ніч на 17 жовтня ВС Азербайджану обстріляли касетними бомбами Степанакерт. Внаслідок обстрілу постраждали троє мирних жителів, їх доставили до лікарні.

Нагадаємо, 27 вересня на лінії зіткнення між Азербайджаном та Нагірним Карабахом, який контролюється Вірменією, відновилися активні бойові дії.

10 жовтня за підсумками переговорів у Москві сторони домовились про припинення вогню. Перемовини тривали 10 годин. У результаті сторони зійшлися на чотирьох пунктах. Зокрема, режим припинення вогню мав початись о 12:00 у суботу, 10 жовтня. За годину після його початку Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного у зриві премир'я. 

На початку жовтня в ООН повідомили, що з початку відновлення активних бойових дій 27 вересня в Нагірному Карабаху і на прилеглих територіях загинули більше 50 цивільних осіб.

17 жовтня Азербайджан заявив, що внаслідок ракетного обстрілу з боку збройних сил Вірменії по місту Гянджа загинули 12 людей, більше 40 осіб отримали поранення.

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