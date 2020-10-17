Зеленський назвав одразу три запитання всенародного опитування
Зеленський назвав одразу три запитання всенародного опитування
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Київ-Анкара: від партнерства до союзництва
Київ-Анкара: від партнерства до союзництва
Прокуратура США звинуватила 79-річного мільярдера в найбільшому податковому шахрайстві
Прокуратура США звинуватила 79-річного мільярдера в найбільшому податковому шахрайстві
Україна не купуватиме російську вакцину від COVID-19, - посольство США
Україна не купуватиме російську вакцину від COVID-19, - посольство США
Новая вспышка COVID-19 в Китае. Массовое тестирование для девяти миллионов
Новая вспышка COVID-19 в Китае. Массовое тестирование для девяти миллионов
Костя Цзю дав прогноз на мегафайт Ломаченко - Лопес
Костя Цзю дав прогноз на мегафайт Ломаченко - Лопес
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
США зняли заборону на перельоти в Сімферопольському районі польотної інформації під відповідальність України (оновлено)
США зняли заборону на перельоти в Сімферопольському районі польотної інформації під відповідальність України (оновлено)
ГоловнаСвіт

Меркель закликала німців не виходити з дому через погіршення ситуації з ковідом

У Німеччині за останню добу виявили на півтори тисячі більше випадків коронавірусу, ніж в Україні.

Меркель закликала німців не виходити з дому через погіршення ситуації з ковідом
Ангела Меркель
Фото: Bundesregierung / Bergmann

Канцлер Німеччини Ангела Меркель на тлі різкого зростання заражень коронавірусом закликала співгромадян максимально обмежити спілкування, відмовитися від подорожей і за можливості залишатися вдома. Про це вона сказала у щотижневому відеозверненні до громадян ФРН у суботу, 17 жовтня, передає Німецька хвиля.

"Зустрічайтеся з якомога меншим числом людей, чи то вдома, чи за його межами. Відмовтеся від будь-яких подорожей і святкувань, які не є конче необхідними. Будь ласка, залишайтеся по можливості вдома, за місцем свого проживання", - сказала канцлер Німеччини.

Меркель визнала, що це суворе обмеження, але підкреслила, що воно є тимчасовим, щоб розвантажити систему охорони здоров’я.

За її словами, Німеччина переживає дуже серйозну фазу пандемії, яка зараз поширюється швидше, ніж півроку тому. 

"Порівняно спокійне літо залишилося позаду, тепер на нас чекають важкі місяці. Те, якими будуть наша зима, Різдво, вирішиться в майбутні дні і тижні. Ми повинні зараз зробити все, щоб уникнути безконтрольного поширення вірусу. Важливий кожен день. Кожен може сприяти зниженню заражень шляхом дотримання мінімальних стандартів і правил гігієни", - наголосила Меркель.

Канцлер ФРН зазначила, що Німеччина порівняно благополучно пережила першу хвилю пандемії, і це, за її словами, стало можливим завдяки тому, що дотримувались протиепідемічних правил. 

За даними Інституту імені Роберта Коха, на ранок 17 жовтня в Німеччині встановлено новий рекорд добового приросту інфікованих - 7830 осіб. Це найвищий показник за весь час пандемії. Напередодні в країні зафіксували 7334 нових випадків інфекції. Минулої суботи в ФРН було виявлено 4721 заражень за добу.

Для порівняння в Україні за останню добу зареєстрували рекордні 6410 нових інфікованих.

З початку пандемії в Німеччині зафіксовано понад 356 тисяч випадків коронавірусу, 9767 пацієнтів померли.

Нагадаємо, раніше в ФРН обмежили роботу закладів та магазинів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також