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Глава ВООЗ назвав дексаметазон єдиним ефективним препаратом проти коронавірусу

За його словами, ремдесивір та інтерферон ефективності не продемонстрували. 

Глава ВООЗ назвав дексаметазон єдиним ефективним препаратом проти коронавірусу
Тедрос Гебрейсус
Фото: twitter.com/WHO

Єдиним препаратом, який довів свою ефективність у боротьбі з ковід-19, є дексаметазон. Про це заявив очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейесус, передає сайт організації.

«На даний момент кортикостероїд дексаметазон як і раніше є єдиним терапевтичним засобом, який демонстрував свою ефективність проти ковід-19 у пацієнтів з важким захворюванням», - сказав Гебрейесус.

Глава ВООЗ зазначив, що два інших препарати, на які покладали надії на початковому етапі пандемії, ремдесивір та інтерферон, не продемонстрували ефективність. 

Він нагадав, що в червні ВООЗ також припинила дослідження застосування гідроксихлорохіну в боротьбі із захворюванням, а в липні - комбінації лопінавіру та ритонавіру.

«Проміжні результати досліджень тепер показують, що два інших препарати, які брали участь у дослідженні, ремдесивір та інтерферон, практично не впливають на запобігання смерті від ковід-19 або скорочення часу перебування у лікарні», - розповів глава ВООЗ.

Дексаметазон - це препарат з протизапальною та імунодепресивною дією, що використовується з 1960-х років. 

В Україні його внесли у протокол лікування коронавірусної хвороби наприкінці липня.

За словами головної лікарки Александрівської лікарні Людмили Антоненко, дексаметазон допомагає лікувати складні випадки, але жодним чином не впливає на вірус.

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