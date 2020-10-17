Глава ВООЗ назвав дексаметазон єдиним ефективним препаратом проти коронавірусу

Єдиним препаратом, який довів свою ефективність у боротьбі з ковід-19, є дексаметазон. Про це заявив очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейесус, передає сайт організації.
«На даний момент кортикостероїд дексаметазон як і раніше є єдиним терапевтичним засобом, який демонстрував свою ефективність проти ковід-19 у пацієнтів з важким захворюванням», - сказав Гебрейесус.
Глава ВООЗ зазначив, що два інших препарати, на які покладали надії на початковому етапі пандемії, ремдесивір та інтерферон, не продемонстрували ефективність.
Він нагадав, що в червні ВООЗ також припинила дослідження застосування гідроксихлорохіну в боротьбі із захворюванням, а в липні - комбінації лопінавіру та ритонавіру.
«Проміжні результати досліджень тепер показують, що два інших препарати, які брали участь у дослідженні, ремдесивір та інтерферон, практично не впливають на запобігання смерті від ковід-19 або скорочення часу перебування у лікарні», - розповів глава ВООЗ.
Дексаметазон - це препарат з протизапальною та імунодепресивною дією, що використовується з 1960-х років.
В Україні його внесли у протокол лікування коронавірусної хвороби наприкінці липня.
За словами головної лікарки Александрівської лікарні Людмили Антоненко, дексаметазон допомагає лікувати складні випадки, але жодним чином не впливає на вірус.