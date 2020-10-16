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США зняли заборону на перельоти в Сімферопольському районі польотної інформації під відповідальність України (оновлено)

Проте заборона на польоти над сходом України залишається чинною. 

США зняли заборону на перельоти в Сімферопольському районі польотної інформації під відповідальність України (оновлено)
Фото: ato

Сполучені Штати Америки з 27 жовтня дозволили своїй авіації здійснювати перельоти у районі польотної інформації Сімферополя.

Відповідну інформацію поширило Федеральне авіаційне управління (FAA) США, пише "Інтерфакс-Україна".

"У зв'язку зі зниженням ризиків для цивільної авіації США ця поправка не передбачає продовження заборони на перельоти у вказаних районах Сімферополя, термін дії якого закінчується 27 жовтня 2020", - йдеться у повідомленні.

У FAA очікують, що Росія буде продовжувати заявляти нелегітимні територіальні претензії. 

"Україна продемонструвала, що, як і раніше, має намір вживати необхідних заходів для скорочення ризиків польотної безпеки у зоні повітряної відповідальності Сімферополя", - зазначили в управлінні.

Проте до 27 жовтня 2021 продовжено заборону на перельоти у зоні повітряної відповідальності Дніпра. 

Оновлення. Зазначимо, що район польотної інформації Сімферополя включає не тільки Крим, а й материкову частину України. Район польотної інформації Дніпра також складається не тільки з Дніпропетровщини, а охоплює, фактично, увесь схід України. 

Оновлення 15:49. Заборона на польоти над Чорним морем знята під відповідальність України, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. У FAA відзначили, що Україна вжила дієвих заходів щодо гарантування безпеки польотів авіації в Сімферопольському районі польотної інформації.

Нагадаємо, що заборону на польоти над Дніпровським та Сімферопольським РПІ Федеральне авіаційне управління США впровадило на початку 2014 року. Згодом заборону продовжували кожні два роки. 

Україна закрила аеродроми в Криму та нижній повітряний простір Криму ще у березні 2014. Євроконтроль заборонив європейським компаніям літати в усі аеропорти Криму, зокрема і транзитом над регіоном.

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