Стратегическая взаимность. Что получила Украина от соглашений с Британией

Украинская переговорная группа успела вовремя запрыгнуть в этот вагон возможностей (вполне вероятно, переиграв в этой гонке Польшу и Румынию), получив серьезный импульс для развития украино-британских отношений. Соглашение принесло Украине статус стратегического партнера, внушительный оборонный контракт, соглашение о свободной торговле и множество небольших, но важных бонусов. LB.ua разбирался, насколько важными являются эти соглашения для Украины и какую перспективу они открывают для украинских экспортеров.

Во-первых, в октябре подошел промежуточный дедлайн по соглашению с ЕС , но ни Лондон, ни Брюссель так и не пришли к какому-то общему знаменателю относительно торговых отношений после Brexit. А это означает, что над Британией нависла опасная перспектива войти в 2021 год без какого-либо торгового соглашения с Евросоюзом. Во-вторых, коронавирусный кризис и давление оппозиции ударило по правительству Джонсона, подтачивая рейтинг власти . В результате, Британия вошла в фазу, когда она ищет себя на геополитической карте и нуждается в пускай небольших, но победах.

8-го октября Владимир Зеленский и Борис Джонсон подписали Соглашение про политическое сотрудничество , свободную торговлю и стратегическое партнерство между Украиной и Британией. Несмотря на асимметричное положение сторон (экономика Британии имеет более чем 20-кратное превосходство над украинской) и сжатые сроки подготовки встречи, соглашение оказалось действительно успешным для Украины. И на это есть целый ряд причин, преимущественно британских внутриполитических.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский и Борис Джонсон во время встречи на Даунинг-стрит 10 в Лондоне, 8 октября 2020

Зона свободной торговли

Быстрое подписание соглашения о свободной торговле оказалось достаточно неожиданным: еще год назад даже оптимисты предполагали, что такое договор с Украиной будет заключен уже после аналогичных соглашений с ЕС и США. С другой стороны, ценой быстрого подписания стала слабая детализация и адаптация документа под торговые позиции Украины и Британии. Причина тому простая: чтобы ускорить подписание стороны взяли за основу соглашение Украины-ЕС: немного подкорректировав квоты.

Фактически, такой подход стал важным, но не последним шагом к заключению функционального торгового соглашения между странами. Главный потенциал дальнейшей либерализации обоюдной торговли лежит в аграрной и пищевой группах товаров, которые составляют около 40% украинского экспорта. Британия же, в отличии от ЕС, не защищает свой пищевой и аграрные рынки, поскольку сама производит лишь 52% от потребляемых товаров пищевой промышленности. На деле это означает, что в ближайшие год-два можно ожидать пересмотра торгового соглашения для взаимовыгодной либерализации.

Высокий потенциал роста экспорта в Британию обусловлен достаточно низкой базой. За 2019 год товарный экспорт из Украины в эту страну составил всего $628 млн или же около 1,2%. Совсем другая история с экспортом услуг, который равен $583 млн или 3,8% от всего экспорта услуг Украины. И дело даже не в том, что доля Британии в экспортной структуре услуг троекратно превышает аналогичный показатель по товарам. Британия является одним из ключевых экспортных рынков для украинского динамично растущего ИТ сектора. Эту составляющую потенциала подчеркивают и со стороны Украины, отмечая потенциальный симбиоз темпов роста украинского ИТ и потенциал британских инвестиций в этот сектор.

Фото: Shutterstock Cахар составлял 43,7 % всего экспорта Украины в Великобританию морскими контейнерами в 2018 г.

Военные контракты

Если торговое соглашение интересно в долгосрочной перспективе, то главной новостью нынешнего соглашения стала сфера военного сотрудничества. Британия показала, что Украина для неё в первую очередь геополитический партнер. Подчеркивает это и Джонсон, отмечая приверженность Британии поддержке украинского суверенитета и территориальной целостности, а также важность сотрудничества в вопросах безопасности.

К тому же перед самой встречей британцы более чем отчетливо продемонстрировали на уровне понятных символов, что готовы поддерживать, в том числе и в военной сфере, нашу страну. Во время встречи Зеленскому продемонстрировали британский авианосец “Принц Уэльский” в то время как в Одессу прибыл британский миноносец “Дракон”. На этом фоне весьма логичным стал меморандум по общему производству ракетных катеров на 1.25 миллиарда фунтов стерлингов. Первых два корабля будут построены в Британии, после чего производство и технологии будут перенесены в украинские доки.

Кроме производства катеров, официальный Лондон в очередной раз подтвердил свои намерения продолжать совместные учения и тренинги британских инструкторов для украинской армии. С момента начала программы в 2015-м, Британия провела тренинги для 18 000 украинских военных.

Фото: EPA/UPG Украинские солдаты и британский инструктор (слева) во время учений на полигоне Перлявка недалеко от Житомира, 11 августа 2015.

Политическое сотрудничество и безвиз

Еще одним пунктом “хедлайнером” соглашений стали кредитные гарантии на 2.5 миллиарда фунтов стерлингов на 10 лет со ставкой в 2.5-3.5%. Кредитные гарантии стали своеобразным сигналом от Британии, что, несмотря на выход из ЕС, страна продолжит поддержку украинских реформ и экономической стабилизации.

Обсудили и непосредственную техническую (безвозвратную) помощь. Великобритания выделит пять миллионов фунтов стерлингов для поддержки общин на востоке Украины. Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб подчеркнул, что гуманитарная помощь является четкой демонстрацией поддержки Британией безопасности и процветания Украины.

По еще одному важному пункту, визовая либерализация, ожидаемо – без прорывов. Был предпринят первый политический шаг – стороны согласились на совместные действия по упрощению визового режима, однако сложно понять, какие именно шаги стоят за этим решением.

Чего ждать дальше

Парадоксально, но выход Британии из ЕС стал хорошей возможностью для украинской дипломатии. Во-первых, теперь Британия ищет свое место на геополитической карте мира отдельно от ЕС. А поскольку одной из ключевых внешних политик Королевства является сдерживание России, то Украина является хорошим претендентом на роль ключевого союзника в регионе. Во-вторых, окончательный выход Британии из ЕС наконец разрешит спорт этой страны с Испанией за воздушное пространство Гибралтара. А именно этот спор последние пять лет не дает Украине возможности попасть в европейский договор об открытом небе, который значительно удешевит и упростит полеты в ЕС.

Нынешнее соглашение стало хорошей базой для стратегических отношений между странами: как в военно-политической плоскости, так и в экономической. Теперь, когда политический шаг сделан и декларации о намерениях оглашены, дело за прагматичной работой переговоров о расширении Зоны свободной торговли (ЗСТ).