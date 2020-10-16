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У співробітника авіації, що супроводжував Байдена в літаку, виявили COVID-19

Байден і співробітник, у якого був позитивний результат тесту, не мали ніякого контакту під час польоту, тому Байден не має самоізолюватися.

У співробітника авіації, що супроводжував Байдена в літаку, виявили COVID-19
Фото: EPA/UPG

Передвиборчий штаб кандидата в президенти США Джозефа Байдена повідомив, що у людини, яка летіла з Байденом в одному літаку в Огайо в понеділок і у Флориду у вівторок, тестування показало позитивний результат на COVID-19.

Про це повідомляє ABC News.

Позитивний результат був виявлений шляхом відстеження контактів, проведеного в рамках кампанії після позитивного діагнозу директора зі зв'язків сенатора Камали Харріс і позаштатного члена льотного екіпажу.

"Близько полудня в четвер, 15 жовтня, ми дізналися - в рамках нашого відстеження контактів члена екіпажу літака сенатора Харріс, який вчора дав позитивний результат на COVID, - що адміністративний співробітник авіаційної компанії, яка орендує літак віце-президента Байдена, ортимав позитивний результат на COVID-19", - написала в заяві менеджер кампанії Джен О'Меллі Діллон.

Однак в штабі кажуть, що Байден і співробітник, у якого був позитивний результат тесту, не мали ніякого контакту під час польоту, тому Байден не має самоізолюватися.

"Ця людина весь час перебував на відстані більше 50 футів від віцепрезидента Байдена, входив в літак і виходив з нього через задній вхід, і людина, і віце-президент носили маски протягом усього польоту. З огляду на ці факти, лікар віце-президента і медичні радники кампанії повідомили нам, що віце-президенту немає необхідності поміщати в карантин", - написала вона.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що у нього більше немає COVID-19 і він не може заразити оточуючих.

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