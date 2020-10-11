Трамп заявив, що вилікувався від коронавірусу

За словами Трампа, тести показали, що він зможе повернутися до кампанії без ризику для інших.

Президент США Дональд Трамп заявив, що у нього більше немає COVID-19 і він не може заразити оточуючих.

Про це він заявив у неділю в інтерв'ю Fox News, повідомляє Reuters.

За словами Трампа, тести показали, що він зможе повернутися до кампанії без ризику для інших. Його лікар сказав в суботу, що президент не піддавався ризику передачі, але не уточнив, чи був у нього негативний результат на вірус.

"Я пройшов вищі випробування, найвищі стандарти, і я у відмінній формі. Схоже, я невразливий. Я можу вийти з підвалу", - сказав Трамп.

Наступного тижня Трамп готується повернутися до президентської передвиборчої кампанії, що передбачає виступи на велелюдних мітингах.

Нагадаємо, результати тестів на COVID-19 підтвердили хворобу у Дональда Трампа та його дружини Меланії 2 жовтня. Наступного дня Трампа госпіталізували. 5 жовтня хворий на CОVID-19 Трамп заявив, що залишає госпіталь та повертається до Білого дому.

За даними телеканалу АВС, зафіксовано 34 випадки зараження високопоставлених співробітників американської адміністрації.

Вибори президента у США пройдуть через три тижні - 3 листопада. Раніше у зв’язку з хворобою Трампа скасували черговий раунд дебатів між кандидатами.