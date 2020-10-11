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У передмісті Парижа близько 40 озброєних людей обстріляли поліцейську дільницю феєрверками

Працівники поліції не постраждали. 

У передмісті Парижа близько 40 невідомих, озброєних арматурою і петардами, у ніч на неділю напали на поліцейську дільницю. Про це інформує місцева поліція у твіттері.

"Напад із застосуванням петард скоєно на поліцейську дільницю в Шампаньї, серед поліцейських постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Reuters пише, що у поліцейській дільниці розбиті вікна, пошкоджені припарковані поруч автомобілі.

Поки ніхто з нападників не затриманий. Причини нападу невідомі. Місцеві ЗМІ пишуть, що у цьому районі активно діють торговці наркотиками.

Глава місцевої адміністрації Лоран Жан, коментуючи подію, заявив, що нападники мали чітку мету - влаштувати зіткнення з поліцією.

Нагадаємо, 25 вересня у Парижі невідомий з ножем напав на людей поруч з колишньою редакцією Charlie Hebdo. Постраждали чоловік і жінка - співробітники паризької інформагенції Premières Lignes.

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