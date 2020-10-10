Google хоче додати в YouTube функцію інтернет-магазину

Компанія хоче дозволити користувачам переглядати, обирати та купувати товари безпосередньо через відео.

Компанія Google хоче інтегрувати до відеосервісу YouТube опцію інтернет-магазину.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Компанія хоче дозволити користувачам переглядати, обирати та купувати товари безпосередньо через відео. Подібна функція вже тестується на деяких Youtube-каналах. Наразі авторам контенту пропонується використовувати спеціальне програмне забезпечення YouTube для маркування і відстеження товарів з їх роликів.

Станом на зараз ця функція має експериментальний характер, а її деталі не розкриваються.

Якщо подібні інструменти все ж будуть інтегровані до відеосервісу, то YouTube може перетворитись на величезний інтернет-каталог, який стане ближче до таких сайтів як Amazon і Alibaba.

Bloomberg пише, що задуматися над таким форматом майданчик змусила пандемія - суто рекламні контракти здебільшого виявилися розірвані, а купувати товари онлайн, навпаки, стали частіше.

Нагадаємо, раніше YouTube опублікував список заборонених тем про COVID-19.