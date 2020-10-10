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Лукашенко у СІЗО зустрівся з арештованими опозиціонерами

Нелегітимний президент після двох місяців масових протестів вирішив "почути думки всіх".

Лукашенко у СІЗО зустрівся з арештованими опозиціонерами
Фото: t.me/pul_1

Олександр Лукашенко приїхав у СІЗО КДБ, де зустрівся із арештованими опозиціонерами. Про це повідомляє TUT.by.

Телеграм-канал "Пул першого", який веде пресслужба Лукашенка, пише, що він чотири години спілкувався з опозиціонерами, щоб "почути думки всіх", бо "конституцію на вулиці не напишеш".

Судячи із фото, яке оприлюднили у телеграмі-каналі, на зустрічі були Віктор Бабарико та його син Едуард, юрист та член Координаційної ради Лілія Власова, бізнесмен Юрій Воскресенський, політтехнолог Віталій Шкляров. Також у виданні припустили, що на зустрічі був Кирило Бадей, який до арешту обіймав посаду в.о. голови правління Белгазпромбанку.

Нагадаємо, що масові протести у Білорусі тривають з 9 серпня. Демонстранти виступають проти офіційних результатів президентських виборів, згідно з якими перемогу здобув Олександр Лукашенко. 

Під час протестів загинули три людини, затримано понад 13,5 тисяч осіб, силовики застосовували до протестувальників тортури. Білоруські правозахисники визнали політв'язнями майже 100 осіб. У середині вересня були затримані або видворені шестеро із семи членів президії Координаційної ради. На волі залишилась лише нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич

Євросоюз у жовтні запровадив санкції проти 50 білоруських посадовців (серед них міністр внутрішніх справ та його заступники, а також увесь склад ЦВК) за фальсифікацію виборів та репресії проти учасників протестів. Лукашенка у цьому списку немає.

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