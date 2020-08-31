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У Білорусі затримали члена Координаційної ради опозиції

В Координаційній Раді вважають, що дії білоруської влади спрямовані на дезорганізацію роботи цього органу.

У Білорусі затримали члена Координаційної ради опозиції
Фото: belnaviny.by

У столиці Білорусі, Мінську, 31 серпня співробітники Департаменту фінансових розслідувань Комітету держконтролю затримали одну з семи членів президії Координаційної ради опозиції Лілію Власову.

Про це йдеться в повідомленні Координаційної ради у Telegram-каналі.

“Сьогодні близько 15:00 була затримана Лілія Власова, член Президії Координаційної Ради та засновник однієї з перших юридичних компаній в Білорусі. Показово, що Лілія Власова є одним з найвідоміших медіаторів як в Білорусі, так і за кордоном”, - сказано у повідомленні.

В Координаційній Раді вважають, що дії білоруської влади спрямовані на дезорганізацію роботи цього органу та свідчать про те, що влада не зацікавлена в громадському діалозі та вирішенні внутрішньополітичної кризи шляхом переговорів.

Нагадаємо що у Мінську 24 серпня були затримані двоє з семи членів президії Координаційної ради опозиції - довірена особа екскандидата у президенти Білорусі Світлани Тихановської Ольга Ковалькова і представник страйкому МТЗ Сергій Дилевський.

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