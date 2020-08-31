Порошенко: Росія нав'язує українській владі "мир" на власних умовах

На його думку, якщо президент негайно не звільнить Фокіна з ТКГ, це означатиме, що вище керівництво держави поділяє ідею капітуляції.

Росія нав’язує українській владі "мир" на власних умовах, а останні пропозиції очільників делегації України у ТКГ – це і є капітуляція. Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко на з’їзді партії.

На його думку, якщо президент Володимир Зеленський негайно не звільнить Вітольда Фокіна з ТКГ, тоді це означатиме, що вище керівництво держави поділяє ідею капітуляції.

"Нема нічого важливішого для українців, ніж досягнення миру. Але не за будь-яку ціну! Ми ще раз радимо владі повернутися до фіксації чіткої дорожньої карти Мінських угод. Перш за все це необхідність запровадження безпекових кроків аж до введення миротворців ООН. Масований тиск на Путіна, а не умиротворення крокодила. І саме цю позицію підтримали наші західні партнери", – нагадав Порошенко.

"За півтора роки українська дипломатія втратила ініціативність, амбітність, скоординованість. Бачачи, що Україна й сама послаблює тиск на Росію, наші партнери не мають мотивації бути активнішими за нас самих. Створена нами міжнародна коаліція на підтримку України збавила оберти. Принцип "нічого про Україну без України" порушується. Дедалі частіше наші партнери без нашої участі перемовляються з Кремлем про нас", – застерігає Порошенко.

"Якщо найближчими днями пана Фокіна не повернуть на пенсію, де він перебував останні 28 років, у нас є всі підстави вважати, що запропонована ним федералізація України це не особиста фантазія ветерана української політики, а позиція вищого державного керівництва України", – зазначає лідер "Європейської Солідарності".

Нагадаємо, що перший прем'єр-міністр України, заступник голови української делегації в ТКГ Вітольд Фокін у інтерв'ю заявив, що на Донбасі потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, а особливий статус надати всій Донецькій і Луганській області.

"І з тієї, і з тієї сторони було скоєно багато злочинів, які, зрештою, мають бути розслідувані, і винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще – всього Донбасу", - сказав Фокін.