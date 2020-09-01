У Болгарії припинили розслідування замаху на бізнесмена Гебрева, отруєного схожою на "Новачок" речовиною

Прокуратура Болгарії припинила розслідування замаху на бізнесмена Омеляна Гебрева, імовірно, отруєного нервово-паралітичною речовиною, схожою на російський "Новачок". Причина такого рішення не називається, проте воно могло бути ухвалене через відмову Москви допомагати розслідуванню, передає Радіо Свобода.

Гебрев – торговець зброєю, замах на нього стався в 2015 році. Згідно з даними слідства, підозрюваними в замаху є росіяни Сергій Федотов, Сергій Павлов та Георгій Горшков. За твердженням групи розслідувачів Bellingcat, під цими іменами можуть ховатися офіцери російської військової розвідки – генерал-майор Денис Сергєєв, Сергій Лютенко і Петро Борисов. Сергєєв згодом міг брати участь в замаху на колишнього начальника кадрової служби ГРУ Сергія Скрипаля, припускають розслідувачі.

У постанові про припинення розслідування прокуратура посилається на дві статті Кримінально-процесуального кодексу Болгарії, розповів Гебрев болгарській службі Радіо Свобода. Одна передбачає призупинення в розслідуванні, якщо у слідства немає доступу до підозрюваних, що може перешкодити встановленню істини. Інша вказує на очікування правової допомоги від інших країн. Росія її слідству не надає.

У відкритому листі, оприлюдненому наприкінці липня, Гебрев заявив, що розслідування його справи навмисне гальмується. Він вважає, що слідство побоюється "геополітичних наслідків" розслідування.

Наприкінці серпня фахівці німецької клініки "Шаріте", які лікують російського політика Олексія Навального, запросили в Болгарії дані про отруєння бізнесмена Омеляна Гебрева.

Речник генерального прокурора Болгарії Сійка Мілєва заявила Радіо Свобода, що тимчасове припинення розслідування не означає його завершення.

Нагадаємо, 20 серпня російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом - токсичне отруєння. Навальний не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на його переведення за кордон на лікування, а 22 серпня він все ж був транспортований до Німеччини. Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" Навального і заявили, що отруєння не було.

Фахівці клініки Charite впевнені, що Навальний був отруєний. У Кремлі заявили, що німецькі лікарі "поквапилися з висновками", і відмовилися розпочати кримінальне розслідування.