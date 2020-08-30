Пелосі звинуватила Росію у втручанні у вибори президента США

"Кремль намагається забезпечити той результат, який вважає найбільш відповідним своїм інтересам".

Спікер палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що Росія активно діє для втручання у вибори президента США. Спільну заяву з главою комітету з розвідки палати Адамом Шиффом опубліковано на сайті спікера.

Політики відреагували на заяву розвідки про припинення брифінгів з безпеки під час виборів, а також щодо втручання у виборчий процес.

Відмову від брифінгів також підтвердив президент США Дональд Трамп і пояснив, що рішення було прийнято через те, що після них відбувалися витоки секретної інформації.

Пелосі і Шифф розкритикували ініціативу і заявили, що вона демонструє бажання Трампа і його команди приховати важливу інформацію від Конгресу і американців.

"Замість прозорості адміністрація Трампа ... вже намагалася просувати неправдиву версію про еквівалентність інтересів кількох країн на виборах США. Цілі і дії Росії, Китаю та Ірану не збігаються. Тільки одна країна - Росія - активно вживає заходів для того, щоб підірвати президентські вибори і забезпечити той результат, який Кремль вважає найбільш відповідним своїм інтересам", - йдеться у заяві Пелосі та Шиффа.

Вони також назвали відмову від брифінгів "шокуючим зреченням від законного обов'язку тримати Конгрес в курсі того, що відбувається".

У США неодноразово звинувачували Росію в намірі вплинути на підсумок виборів президента, які призначені на 3 листопада. У серпні голова контррозвідки США заявив про ймовірні спроби РФ впливати на вибори на користь Трампа. При цьому Китай та Іран, за його словами, прагнуть поразки чинного американського президента. Також він повідомив, що Росія використовує українського нардепа Деркача для очорнення Байдена

Нагадаємо, на з'їзді республіканців глава Білого дому офіційно погодився знову балотуватися на пост президента США. Його головним суперником стане демократ Джо Байден.