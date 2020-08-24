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Республіканці офіційно висунули Трампа кандидатом у президенти США

Від демократів на вибори йде Джо Байден.

Республіканці офіційно висунули Трампа кандидатом у президенти США
Фото: EPA/UPG

Республіканська партія Сполучених Штатів Америки повторно висунула кандидатом у президенти чинного очільника держави Дональда Трампа.

Це сталося під час скороченого поіменного голосування 24 серпня у Північній Кароліні, передає Радіо Свобода.

Трамп боротиметься за переобрання на тлі боротьби з наслідками пандемії, яка серйозно зашкодила економіки, а також недавніх масових протестів через расову нерівність та жорстокість поліції.

19 серпня Демократична партія США затвердила кандидатом у президенти США колишнього віцепрезидента Джо Байдена. 21 серпня він офіційно погодився стати кандидатом у президенти країни.

Як показало соціологічне опитування служби SSRS, у середині серпня за демократів були готові проголосувати 50% респондентів, за Трампа і чинного віцепрезидента Майкла Пенса - 46% опитаних. При цьому на початку червня Байден випереджав чинного господаря Білого дому з результатом 55% проти 41%.

Вибори президента в США пройдуть 3 листопада.

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