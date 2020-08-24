​Лукашенко звільнив посла Білорусі у Словаччині, який підтримав протестувальників

Перший президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив з посади посла у Словаччині Ігоря Лещеню, який першим з дипломатів підтримав протестувальників.

Як повідомляє державне агентство БЕЛТА.

Лещеня став першим з діючих керівників білоруських дипмісій, хто підтримав мирних протестувальників.

18 серпня він подав заяву про відставку.

Лещеня працював у МЗС з 1994 року. Обіймав різні посади в апараті відомства, працював послом у низці країн. З 2002 по 2006 рік був помічником президента із зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних питань. Послом у Словаччині був призначений у 2016 році.

Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі пройшли вибори президента, відразу після яких по всій країні почалися масові протести та страйки. Білоруси вимагають чесних виборів без Олександра Лукашенка. Акції протесту супроводжувалися кривавими нападами з боку силовиків. Бійці ОМОНу застосовували проти мирних громадян водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати.

В результаті було затримано близько семи тисяч осіб. Багатьох по кілька днів тримали в СІЗО, піддаючи тортурам і нелюдським, жорстоким покаранням. В ООН повідомили про загибель чотирьох осіб внаслідок травм, отриманих під час протестів. Правозахисники кажуть про п’ять жертв.

Офіційно в МВС підтвердили смерть трьох осіб. Близько 70 людей вважаються зниклими. 21 серпня в МВС заявили, що "частина громадян виїхала на заробітки або на відпочинок за кордон, нікого не попередивши", і що їм залишилося перевірити кілька десятків заяв про зникнення.